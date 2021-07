El fichaje de Rocío Carrasco por Sálvame provocó muchas reacciones, unas a favor y otras en contra. Entre ellas, una de las más comentadas fue la de Gema López, quien opinó la semana pasada que es porque es donde pagan. Y este miércoles, la periodista y la hija de la Jurado se han visto por primera vez y se han dicho lo que piensan a la cara.

"No me he callado nada de lo que he pensado. Me parece que es el sitio donde pagan, por eso viene Rocío Carrasco", comentó el pasado miércoles, y lo ha vuelto a repetir en su encuentro con ella.

"Es el mismo argumento que yo empleé cuando se contrató a Isabel Pantoja, se iba a contratar a Carmen Borrego, o Rosa Benito cuando aguantaba aquí", ha añadido Gema López. "Yo trabajo por dinero aquí, pero es cierto que no he tenido que aguantar que me digan mala madre ni otras cosas que han tenido que aguantar Rocío, Pantoja o Borrego".

"Creo que quieres estar aquí porque quieres trabajar, pero se trabaja por dinero, y aquí te sientes protegida", ha explicado. "Trabajar por dinero no significa que se esté haciendo solo por dinero", ha rebatido Rocío Carrasco. "¿Crees que estoy aquí solo por dinero?".

"Estás solo por dinero, y estás en un sitio donde se te ha vilipendiado, insultado y vejado. Antonio Montero dijo que eras 'masoquista' precisamente por volver al sitio donde más se te ha dado", ha respondido. "Estás porque te da la gana, libremente, por dinero en un sitio donde no te has sentido bien tratada".