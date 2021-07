Cvirus.- La Comunitat Valenciana aconsegueix un nou màxim des de febrer amb 2.098 positius i dos morts

D'aquesta manera, la xifra total de positius ascendeix a 423.543 persones des de l'inici de la pandèmia. Per províncies, 239 a Castelló (43.634 en total); 574 a Alacant (153.568 en total); i 1.285 a València (226.339 en total). El total de casos no assignats es manté en dos.

Per la seua banda, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.468: 809 a la província de Castelló, 2.850 a la d'Alacant i 3.809 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 390 persones ingressades i 54 llits UCI ocupats: 21 en la província de Castelló, 3 en UCI; 48 a la província d'Alacant, 5 d'ells a l'UCI; i 321 en la província de València, 46 d'ells en UCI.

No obstant açò, des de l'última actualització s'han registrat 1.244 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 408.114 persones.

Per províncies, les altes es distribueixen així: 42.453 a Castelló, 150.925 a Alacant i 214.678 a València. El total d'altes no assignades es manté en 58. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 19.423 casos actius, la qual cosa suposa un 4,47% del total de positius.