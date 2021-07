Demanen ajuda ciutadana per a detectar nius de tortuga marina a les platges, una tasca "dificultada" pel toc de queda

Així, la campanya 'Alerta Tortuga', que indica el protocol d'actuació en cas de trobar una tortuga marina fresant en les costes, s'ha vist afectada per la nova mesura. Aquesta iniciativa adverteix de la necessitat de cridar el 112 en cas de trobar una tortuga marina eixint del mar, amb la particularitat que aquestes tortugues ixen a posar els seus ous amb la foscor, ha indicat en un comunicat.

Davant aquesta situació, l'ONG Xaloc ha fet una crida a la ciutadania, tal com va ocórrer en ple confinament, i sol·licita l'atenció de totes aquelles persones que viuen en primera línia de costa. "Totes aquelles persones que puguen apuntar-se als seus balcons de tant en tant durant la nit i intentar il·luminar la costa poden ser un factor clau per a la detecció de tortugues posant els seus ous aquesta temporada", ha advertit la responsable de Comunicació de l'associació, Carla Eymar.

Existeix un altre mètode de detecció d'aquests nius que requereixen el màxim nivell de protecció, la identificació dels rastres. "Són com dos línies paral·leles, una que ix del mar, i una altra que entra, al final de les dos un punt de convergència i s'assembla molt al dibuix que deixen les petjades de tractors a l'arena", ha apuntat Eymar.

La tortuga boba és un animal protegit a les aigües del mediterrani, i els seus nius requereixen de la màxima protecció per a assegurar la supervivència de l'espècie a les nostres costes, per açò la detecció primerenca dels mateixos és de vital importància per a la conservació de l'entorn marí.