Galicia limita a dez os grupos en hostalaría coa incidencia disparada entre os mozos menores de 30

Este límite de "obrigado cumprimento", como lembrou o conselleiro de Sanidade, trasládase como "recomendación", como así quedará fixado no Diario Oficial de Galicia (DOG), para o resto de ámbitos privados, aínda que a Xunta non adoptou ningunha medida que implique por agora restricións individuais e, por tanto, autorización dos tribunais.

Esta nova medida, xunto coa obrigación de presentar unha proba PCR negativa ou un certificado de vacinación completa no lecer nocturno aberto, a única decisión anunciada pola Consellería de Sanidade con respecto ás restricións, pero o titular do departamento autonómico abundou na mensaxe lanzada polo presidente, Alberto Núñez Feijóo, de que se a incidencia segue crecendo de forma "exponencial" haberá que endurecer as limitacións.

Por agora, aínda que o comité clínico "baralla todas as posibilidades", "decidiuse comezar por esta obrigatoriedade imporante, que é un paso atrás limitando os grupos, sen descartar que pase a ser obrigatorio en todos os ámbitos", o que obrigaría a pedir autorización xudicial.

"Víronse todas as posibilidades e non descartamos o nivel máximo de restricións (toque de queda e peche perimetral)", aseverou Comesaña, quen indicou que tamén se estudan ampliar os requisitos do lecer nocturno a outras actividades como eventos culturais. "Non é descartable que se poña a recomendación de facer probas diagnósticas", engadiu.

NOVO MODELO E SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA

O comité clínico deseñou un novo modelo matemático para relacionar a incidencia de casos coa presión hospitalaria e o nivel das urxencias que permite a concellos que teñen máis casos acumulados manterse en escalas baixas do semáforo de restricións. Este sistema que se aplicará agora é "variable" e axustarase practicamente a diario, segundo confirmou a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, quen non aclarou, con todo, os datos concretos que pesaron para as decisións de niveis que entran en vigor o vindeiro sábado.

Galicia ten actualmente 6.298 casos activos, dez acodes en críticos, a metade deles (cinco) teñen menos de 40 anos, e 57 hospitalizados, que son catro máis que na xornada anterior. A incidencia a 14 días está en 201,38 casos por cada 100.000 habitantes a 14 e é de 142,46 a sete días, pero hai concellos que duplican esta situación.

En todo caso, Comesaña resaltou que se se compara co resto do Estado, a incidencia é mellor, pero "fracamente mala se se compara con hai unha semana". A directora xeral de Saúde Pública destacou a evolución da vacinación, máis de 1,5 millóns de persoas coa pauta completa e preto de 230.000 persoas en proceso de conseguila.

Na outra cara, os positivos seguen crecendo e a incidencia "dispárase", aínda que "non nos ingresos hospitalarios". "Pero hai que advertir de que iso non significa que as persoas non poidan acabar nunha cama hospitalaria ou na UCI", sinalou o conselleiro, quen indicou que o perfil de persoas en críticos responde a factores como mozos sen vacinar, persoas de entre 40 e 50 sen pauta completa e algúns de máis idade, inclusive unha persona de 73 sen vacinar.

A directora xeral de Saúde Pública apuntou que o nivel reprodutivo instantáneo segue por encima dun e supera o límite de 1,5 que marca a Organización Mundial da Saúde (OMS) para indicar que a pandemia está controlada. "É innegable o ascenso da curva", advertiu, aínda que a incidencia é practicamente a metade que na media do conxunto de comunidades (437 a 14 días en España).

A área de Ourense é a máis afectada neste momento, cunha taxa a sete días de 278,5 casos e de 352 a 14 días.

Os CASOS CONCÉNTRANSE NOS MOZOS

Os casos "concéntranse" na poboación máis nova. Así, a poboación entre 12 e 19 anos acumula unha taxa a 14 días de 717 casos por 100.000 habitantes e os mozos de entre 20 e 29 anos teñen unha incidencia de 782 casos por cada 100.000 habitantes. Segundo os datos máis actualizados do Instituto Galego de Estatística (IGE), a Comunidade galega ten uns 130.000 mozos nesa franxa de idade.

Pola súa banda, a poboación de máis de 30 e menos de 40, que aínda está en fase de inmunización de primeiras doses, ten unha incidencia de 298,7 por cento, uns casos que caen en picado nas poboacións de máis idade na comparativa.

Neste sentido, o membro do comité clínico e médico intensivista do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Pedro Rascado, apelou aos pais dos mozos a "protexelos" do virus e, da mesma maneira que lles ensinan a non conducir baixo efectos do alcol, fagan tamén un esforzo neste ámbito e anímenlles a acudir tamén aos cribados para diagnosticarse.

Polo momento, a situción de contactios ten un impacto asistencial é "moderado" e non afecta, unha situación que se tivo en conta á hora de non endurecer máis as restricións. "Un modelo distinto que vai ir cambiando todos os días", confirmou Carmen Durán, quen subliñou que a situación asistencial "vai mandar" nas decisións que se adopten.

A variante británica está a deixar paso ao delta. Así, Galicia ten confirmados 494 casos, dos cales 93 consecuenciación e o resto por compatibilidade na análise da PCR.

SANXENXO, POIO E RIBADAVIA BAIXO VIXILANCIA

O comité clínico propuxo para nivel de restricións alto aos seguintes concellos coa corrección de incidencia, é dicir, tendo en conta as hospitalizacións e urxencias: Ourense, Barbadás, A Illa de Arousa, Cambados, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa e O Barco de Valdeorras.

Neste grupo de concellos a hostalaría está pechada en interior e aberta ao 50 por cento en exterior. O lecer nocturno debe permanecer pechado.

En nivel medio estarán: Culleredo, Porto do Son, Carballiño, Sarria, A Pobra do Caramiñal, Marín, Pontevedra, Redondela, Vigo, Caldas de Reis, Salceda de Caselas e Boiro.

Ademais, baixo "vixilancia especial", en leste mesmo nivel, estarán Sanxenxo, Ribadavia e Poio, xa que están "moi no límite" e, aínda que os seus valores correspóndense co nivel alto -xa cos parámetros actuais-, o comité clínico mantenos no nivel medio, o que lles permite manter máis aforamento, hostalaría aberta no interior e funcionamento do lecer nocturno, polo menos, até a próxima revisión.

Concretamente, no nivel medio de restricións, o lecer nocturno pode abrir até as 3 da madrugada coa obrigación de PCR negativa ou certificado de vacinación completo -ou de recuperación da enfermidade en vigor-. A hostalaría funcionará cun 30 cento de aforamento interior e un 75 exterior, como até agora.

O resto de concellos estará no nivel medio baixo de restricións, isto é, hostalaría cun 50 por cento de aforamento no interior e un 100 por cen en terrazas. E desde o martes día 20, será obrigatorio tamén o certificado negativo de covid no lecer nocturno.