Cvirus.- Sanitat vacuna aquest mes a unes 5.000 persones sense llar a la Comunitat en coordinació amb les ONG

El procés, que va arrancar el passat 6 de juliol i s'allargarà durant tot aquest mes, seguint un protocol definit ad hoc per a respondre les singularitats del col·lectiu, que és un grup heterogeni de persones amb difícil accés al sistema sanitari.

A més, en alguns casos no estan donades d'alta al Sistema d'Informació Poblacional (SIP), no tenen un número de telèfon en el qual ser localitzades i solen desplaçar-se de forma continuada, per la qual cosa pot ser difícil contactar-les per a la immunització.

Aquestes dificultats de localització justifiquen que la Comunitat Valenciana, en sintonia amb el que estableix l'Estratègia Nacional de Vacunació, estiga vacunant a aquest col·lectiu amb Janssen, que només requereix una dosi.

La població diana s'estima en unes 5.000 persones que no tenen llar, habiten vivendes precàries o es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat, en assentaments o centres residencials (llars o albergs), d'acord amb les dades facilitades per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

El procés s'està desenvolupant de forma coordinada amb diverses entitats socials, que han col·laborat amb Salut Pública i Atenció Primària en la 2 definició del calendari i dels punts de vacunació. En aquest sentit, es procura oferir a la persona dos dates de vacunació i s'han establit 28 punts als quals es pot acudir.

S'han aprofitat punts de vacunació ja existents, però també s'han habilitat ex professo altres espais propers i coneguts per la població diana com a menjadors socials, centres d'ajuda a la immigració, o magatzems agrícoles, radicats en 30 localitats de les tres províncies.

INFORMACIÓ EN EL SEU IDIOMA

En el dia i lloc convinguts amb les ONG, la persona accedeix per un circuit al punt de vacunació, facilita el seu nombre SIP si el té i se li assigna un si manca d'ell i rep informació en el seu idioma sobre el procediment de vacunació ja siga anglés, francés, romanés o àrab.

Una vegada vacunada, i mentre l'equip sanitari anota al Registre Vacunal Nominal tant la informació de la vacuna administrada com de la persona vacunada, aquest roman entre 15 i 30 minuts en observació per si es produïra alguna reacció adversa.

Confirmat que tot ha anat bé, la persona ix del punt de vacunació per un circuit diferent al d'entrada. A més, durant el mes següent a la vacunació, l'equip de vacunació contacta almenys una vegada a la setmana amb les persones responsables o coordinadores de l'atenció de cada col·lectiu per a garantir que no es produeixen efectes adversos.