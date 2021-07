La Marina de València instal·la un radar marí per a vigilar la velocitat de tránsit al seu interior

Així, assenyalen que a les seues aigües coincideixen embarcacions particulars de vela i a motor, vaixells d'escola i de lloguer, de rem i piragües, així com paddle surf i nombrosos grups de totes les edats d'acudeixen a aprendre i practicar esports aquàtics, així com membres de la Confraria de Pescadors de València, pràctics, equips de regates, remolcadors i super iots. Per això, per seguretat i respecte al medi ambient, La Marina de València ha decidit instal·lar un dispositiu que regule la velocitat al seu interior.

De moment es tracta d'un dispositiu pilot que regula que la circulació no supere la velocitat màxima establida i, en els pròxims mesos, està previst traure aquest servici a concurs públic.

Aquest dispositiu pilot és el mateix que empra la Guàrdia Civil en el seu treball diari, que s'ha adaptat a la circulació marítima, i és capaç de captar i fotografiar al moment el pas de les embarcacions, permetent al personal de marineria advertir-los d'excés de velocitat o prendre les mesures pertinents.

També està en projecte la instal·lació de cartells lluminosos que indiquen la velocitat màxima permesa, tal com ocorre a les carreteres convencionals.

Sobre aquest tema, el contramaestre de la Marina de València, German Gil, ha assenyalat que els valencians han decidit que "un dels millors llocs perquè els xiquets passen l'estiu és La Marina de València".

Així, ha explicat que les escoles i empreses d'activitats tenen "una gran afluència". "Estem encantats perquè com a espai públic volem donar cabuda a tots els visitants, però el primer és la seguretat, així que per a poder conviure creiem que és necessari regular la velocitat de les embarcacions que circulen", assegura.