Un nou teatre a l'entorn de l'Avinguda de les Corts serà la seu definitiva de l'Escalante

La decisió, "consensuada" entre els responsables provincials i els professionals del sector de les Arts Escèniques, es pren després d'escoltar a una desena d'associacions i constatar que la majoria preferia l'opció de disposar d'una nova seu més moderna i adaptada a les necessitats del sector, ha anunciat la corporació provincial en un comunicat.

D'aquesta manera, la corporació invertirà al voltant de cinc milions d'euros, al que caldrà sumar el cost de l'equipament tècnic, en un projecte de construcció que té un termini estimat d'execució d'entre 45 i 47 mesos.

En opinió dels tècnics, aquesta opció és "la més econòmica i la que té els terminis més curts, enfront de les alternatives d'adquirir el vell teatre i rehabilitar-lo o adequar un edifici enclavat en les instal·lacions de l'IVAF, també propietat de la Diputació".

El solar de Vicent Tomás i Martí, amb 1.800 metres quadrats de sòl urbanitzable al costat de la biblioteca Joan de Timoneda de Beniferri, és el lloc escollit per la corporació, després de fer partícips en el procés als diferents col·lectius professionals del sector, per a crear "un nou espai amb totes les facilitats per a adaptar-se a les necessitats de l'Escalante, amb instal·lacions i equipament moderns i una execució més àgil". Així ho expliquen els responsables provincials, que des del primer moment han volgut anteposar el projecte teatral al recinte.

El president de la Diputació, Toni Gaspar, ha assegurat que la prioritat és "garantir la continuïtat d'un projecte referent en l'àmbit cultural i molt especialment per a un públic infantil que descobreix la grandesa del teatre amb un protagonisme destacat de les companyies valencianes, i l'objectiu és que disposen d'una seu estable i definitiva, un espai modern que els permeta desenvolupar el seu treball en les millors condicions".

La responsable de Teatres, Glòria Tello, ha assegurat que la corporació i el seu departament seguiran treballant, de la mà dels professionals de les arts escèniques, "per a dotar com més prompte millor a l'Escalante d'una seu definitiva que reforce la continuïtat d'un projecte teatral pel qual aquesta institució sempre ha apostat".

Per la seua banda, el titular de Patrimoni, Andreu Salom, destaca de l'opció finalment escollida "la possibilitat d'adaptar el nou espai a múltiples formats", al mateix temps que "descentralitza l'activitat cultural a la ciutat en una zona molt accessible per a escolars, que són un bon percentatge dels espectadors".

"COL·LABORACIÓ DEL SECTOR PROFESSIONAL"

Després de dos trobades entre els responsables provincials i els representants d'una desena d'associacions d'actors, empreses de circ i teatre, escriptors, gestors culturals i distribuïdors que agraeixen a la Diputació la seua forma de "fer política buscant la col·laboració del sector professional", la corporació compleix així amb el seu compromís de no ralentir la decisió definitiva i engega la maquinària per a tirar avant el projecte, que comptarà amb una comissió tècnica en la qual també participaran els professionals.

En el procés per a decidir la nova seu del Teatre Escalante han participat al costat de la Diputació l'AAPV (Actors i Actrius del País Valencià), el Comité Escèniques, els Gestors Culturals, els distribuïdors d'ADVAEM, els escriptors de teatre agrupats en AVEET, l'Associació Valenciana d'empreses de Teatre i Circ (AVETID), l'Associació de Professionals de Circ de la Comunitat (APCCV), les associacions de dansa AVED i APDCV i FETI, Federació d'Espais Teatrals Independents de la Universitat.

Sis dels deu col·lectius van manifestar la seua preferència per una nova seu més moderna i àgil quant als terminis d'execució, mentre que un altre no es va decantar per cap de les opcions. La resta preferia rehabilitar la tradicional seu de l'Escalante al carrer Landerer, per a açò la Diputació tindria primer que adquirir l'edifici i iniciar després un procés costós per a solucionar el problema de "unes instal·lacions obsoletes i insuficients", com admeten els professionals.