Bombers forestals inicien una vaga de tres dies per a denunciar la seua "situació agònica en frau de llei"

Les seccions sindicals del servici de Bombers Forestals de la Generalitat -CGT, SPPLB, STAS, UGT, així com el Col·lectiu de Bomberos Forestales en Fraude de Ley- han instat a participar en les vagues en un comunicat conjunt.

Els representants dels treballadors han denunciat la "mala praxi per part de la SGISE i de la consellera (de Justícia i Administració Pública) Gabriela Bravo", que ha portat al Servici de Bombers a "un greuge comparatiu entre els treballadors".

Així, el Comité ha denunciat que els bombers forestals estan "condemnats a anar-se'n al carrer per sentència" mentre uns altres estan "consolidant la plaça".

"No estem disposats al fet que passe més temps, tenim els acords pels quals el Botànic assegurava el lloc de treball dels bombers forestals, fent la transformació dels contractes a la fixesa indefinida o discontinúa que corresponga en cada cas", han assenyalat els sindicats, que reclamen que "les promeses es fan per a complir-les" i que no van a "permetre l'acomiadament d'un terç dels treballadors que fa molts anys ja haurien d'haver sigut consolidats als seus llocs de treball".

En concret, demanen que els bombers forestals que estan treballant i que han passat subrogats al SGISE "es queden"; la "transformació dels contractes a la forma adequada per a obtindre la Fixesa indefinida o discontinúa en cada cas particular" i "bona voluntat i rapidesa en la resolució del conflicte". "Per nosaltres no es dilatarà en el temps, volem una solució amb dictamen abans del 31 d'agost del 2021", ha assenyalat el comité.