Seis planes para este fin de semana en Madrid: de la pintura de Sorolla al baile de Eva Yerbabuena

Este fin de semana extendemos nuestros planes a otras localidades de la Comunidad de Madrid, no solo a la capital. Tendremos cine independiente al aire libre; la pintura impregnada de religiosidad de uno de nuestros artistas más reconocidos; una comedia teatral que plantea cómo cualquiera puede llegar a ser candidato; el baile flamenco que aúna pureza y nuevos lenguajes; una coreografía acuática para sobrellevar las noches de julio; un espectáculo circense muy barroco y, al fin, el Barroco musical con mayúsculas.

Arte. 'Sorolla. Tormento y devoción'

'La bendición de la barca' (1895) de Joaquín Sorolla. Colección Masaveu Colección Masaveu

La pintura de Joaquín Sorolla está siempre presente en Madrid gracias al Museo Sorolla, un palacete bellísimo al que conviene regresar cada poco para disfrutarla. Contamos además con las obras que expone de manera permanente el Museo del Prado, fundamentalmente retratos, en los que el pintor valenciano fue un destacado especialista. Esta semana se ha inaugurado en el Museo Sorolla la exposición temporal Sorolla. Tormento y devoción, que nos muestra su faceta como pintor de temática religiosa, género que cultivó, sobre todo, durante los primeros años de su carrera y en el que demostró su prometedor talento. En 1885, con 22 años, Sorolla partió a Roma para continuar su formación artística, y de ese período proceden portentosos trabajos de anatomía como El buen ladrón crucificado, que ha cedido la Diputación de Valencia para la muestra. Con anterioridad a ello, ya se había interesado por las figuras eclesiásticas en obras como la acuarela titulada Estudio de monje, realizada cuando tenía 18 años. Un crisol de tonalidades se apiña en el impresionante Regreso del Calvario. La presencia del sentir religioso entre los más humildes y en sus quehaceres diarios, se refleja en cuadros como el que nos presta la ciudad italiana de Udine, El día feliz (1892), donde una niña entra a saludar con respeto a su abuelo ciego, bajo un chamizo, el día en que toma su primera comunión; o un cuadro de la Colección Masaveu procedente del Museo de Bellas Artes de Asturias, donde ahonda en el denominado costumbrismo marinero (en la imagen, La bendición de la barca). Un importante hito de esta exposición es la recomposición de El entierro de Cristo (1885-1887), obra que no se exhibe desde la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887. Abandonada en su estudio por el pintor, la obra sufrió grandes daños y solo se conservan tres fragmentos. Tras un complejo proceso de restauración, llevado a cabo por el equipo del Museo Sorolla, se ofrece en un montaje que aspira a transmitir la importancia y ambición depositada por el pintor en ese cuadro.

Hasta el 9 de enero de 2022 / Museo Sorolla / Entrada gratuita del 10 de julio al 30 sept.

Circo/Danza. Festival Escenas de Verano

'Ethos' un espectáculo circense de Chisgarabís Gabriel Martínez Galán

El Festival Escenas de Verano propone un año más llevar la cultura en vivo a todos los rincones de la región. Danza, teatro, música, arte, circo y mucho más, en un encuentro de proximidad, abierto a todos los públicos y con acceso gratuito. Entre las propuestas de este fin de semana, destaco dos de ellas: Ethos es un espectáculo circense, pensado para llevarse a cabo en la calle. Transcurre en un ambiente barroco, con vestuario colorista, pelucas y mucho maquillaje. Una malograda fiesta en el Palacio de Madame Capriche será el escenario perfecto para que los personajes escapen de las normas de conducta al uso. Números circenses se suceden de una manera cómica, poética y absurda. La música clásica acompaña las técnicas circenses más variadas (báscula coreana, acrobacia, malabares con pies y manos, etc.), desarrolladas por los seis artistas, que irán cobrando forma y sentido en un viaje fascinante. Sumérgete es el último trabajo de la compañía de danza contemporánea Losdedae, creado y dirigido por el Premio Nacional de Danza, Chevi Muraday, basado en la relación del ser humano con el agua. ¡Y vaya si hay agua! Los bailarines se mueven entre surtidores y empapados se deslizan por el escenario en una coreografía que aprovecha ese recurso para aportar un dinamismo muy refrescante.

Ethos. 16 de julio, 20.30h / Cervera de Buitrago, Plaza Mayor / Actividad gratuita

Sumérgete. 16 de julio, 20.30h / Daganzo, Plaza de la Villa / Actividad gratuita

Sumérgete. 17 de julio, 20.30h / Torrejón de Velasco. Pza. de España / Actividad gratuita

Sumérgete. 18 de julio, 21h / Quijorna. Plaza de la Iglesia / Actividad gratuita

Teatro. '¡Viva la Pepa!'

Cartel de la función '¡Viva la Pepa!' de J. L. Iborra y Sonia Gómez Cedido

Una comedia, comedia. Así define Juan Luis Iborra la obra que se está representando ahora en el Teatro Bellas Artes bajo su dirección. Es un texto que los autores, el propio Iborra y Sonia Gómez, escribieron específicamente para la actriz, humorista y cantante gaditana, Pepa Rus, única protagonista de la función. Es importante aclarar esto para que los vicepresidentes no se confundan en Twitter. Realmente, al director no le gusta denominar la obra como un monólogo, puesto que Pepa da vida a muchos personajes. No es la primera vez que Rus e Iborra trabajan juntos. En 2010 se encontraron en Historias de un karaoke y, posteriormente, en 2017, en Un chico de revista, ambas obras producción de Pentación. Pepa es una mujer sin futuro, madre soltera de dos gemelas, que nunca pierde la sonrisa ante las adversidades. De pronto todo cambia y se convierte sin quererlo en una heroína. Los medios de comunicación hacen de ella la persona más popular del momento y políticos, periodistas y programas de televisión se la disputan. A partir de ahí, se propone dar el salto a la política y optar a la alcaldía de su ciudad, Melilla. Tanto para la actriz como para el director , este es el momento perfecto para hacer ¡Viva la Pepa! porque, "con todo lo que está pasando en todos los niveles del escalafón público institucional, es interesante ver lo que le pasa a una buena persona cuando llega a la política”.

Teatro Bellas Artes / De 16€ a 24€ (20% descuento este fin de semana)

Cine al aire libre. 'Cineplaza' en Matadero

Cine al aire libre en Matadero durante julio y agosto @EstudioPerplejo

El encanto del cine a cielo abierto, el cine de verano, llega a la plaza de Matadero Madrid desde el 15 de julio al 15 de agosto, con la iniciativa CinePlaza. Las proyecciones al aire libre nos acercarán títulos actuales, en su mayoría inéditos en Madrid. Una propuesta que da buena cuenta del cine presentado en las últimas ediciones de festivales internacionales como Sundance, Berlín, Cannes, Toronto, San Sebastián o Venecia. Este fin de semana tenemos tres películas: Al Abordaje (Guillaume Brac, 2020). Verano, adolescencia, primeros amores, helados, piscinas y pasiones desbordadas. ¿Quién no quiere volver a las vacaciones estivales de antaño? Guillaume Brac vuelve a rodearse de jóvenes actores para imbuirnos en una road movie a la francesa. (Apta para todos los públicos). Stop (Stanley Sunday, 2021). Comedia musical sobre las desventuras de un grupo musical, condenado a realizar servicios a la comunidad en un misterioso parque de Barcelona. Entre el surrealismo, la ciencia ficción, la película de espías y el musical pop, está dirigida por David Domingo, también conocido como Stanley Sunday. (Apta para todos los públicos). Communists! (Christopher Small, 2021) ¿Imita la vida al arte o es la existencia demasiado real como para poder ser puesta en escena? Small traza una sátira social tragicómica en su ópera prima, realizada con un casting mayormente femenino, firmando una apuesta formal y narrativa de fina ironía. La proyección contará con la presencia del director Christopher Small. (No recomendada para menores de 16 años).

16, 17 y 18 de julio (22:15 h.) / Matadero Madrid / 3,50€

Clásica. Alejandro Marías & Jordan Fumadó

Los músicos Alejandro Marías (viola da gamba) y Jordan Fumadó (clave) Jaime Massieu

Escuchar a Bach en estas noches de julio seguro que resulta reconfortante, máxime tratándose de obras tan hermosas como las Tres sonatas para viola da gamba y clave (BWV 1027-29), cumbres de esta forma en el periodo barroco. La primera de ellas está basada en una sonata para dos flautas, compuesta por el mismo Bach años antes, alrededor de 1720. Las otras dos sonatas, al parecer, fueron dedicadas por el compositor a uno de sus hijos, reconocido solista de viola da gamba, Carl Friedrich Abel. De Valdemoro a Navacerrada, de sur a norte, Alejandro Marías y Jordan Fumadó se encargarán de acercarnos esta excelsa música de cámara a ambas localidades. Alejandro Marías es profesor de viola da gamba en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, director artístico del conjunto barroco La Spagna, miembro del Cuarteto Francisco de Goya y colabora con grupos como Zarabanda, Forma Antiqva o Accademia del Piacere. Jordan Fumadó es profesor de Clave y Bajo Continuo en el Conservatorio Profesional “Padre Antonio Soler” de San Lorenzo de El Escorial. Forma parte de varios grupos de música antigua como Verba Chordis, La Galanía, Zarabanda, La Spagna, Carmen Veneris, La Dispersione y La Real Compañía de Ópera de Cámara. Para dar fe de la sintonía entre ambos músicos dentro del grupo La Spagna, ahí queda el disco A Tribute to Telemann, que recorre suites y concertos de este otro compositor alemán. En definitiva, será una delicia poder disfrutar de la música de Bach, así que cada cual acuda al pueblo más cercano y los lugareños nos acogerán con entusiasmo.

S17 de JULIO | 21:00 h / Valdemoro. Iglesia de Nª Señora de la Asunción / Entrada libre

​D18 de JULIO | 20:30 h. / Navacerrada. Teatro Municipal / Entrada libre

Danza. Eva Yerbabuena

No hay nada más sincero que la piel. Narra el cambio sutil, modela el aire y estalla en ambición de movimiento. pic.twitter.com/pobNa4uFb1 — Eva Yerbabuena (@EvaYerbabuena) July 7, 2021

‘Aquí estuvo mi casa’. Esta frase, que alberga una congoja, es el punto de partida del espectáculo que va a presentar Eva Yerbabuena en Madrid. En palabras de Alfonso Zurro, guionista, dramaturgo y co-director del espectáculo, esa frase encierra 'lo que fue. Una vida consumida al galope que se despliega ante ella como un mapa impenetrable: rostros, fantasías, disfraces, risas, juegos, esperas, besos… y también el dolor'. Los que hemos visto esfumarse una casa que sentíamos como propia, dejándonos un solar, sabemos a lo que se refiere. La Yerbabuena es bailaora grande que asombra desde que inició su carrera hace ya 23 años, por la profundidad de su raíz flamenca y una creatividad que cuaja siempre con seriedad. El nuevo trabajo se titula Al igual que tú y en él se repasan los recuerdos vividos en las casas en las que habitó, al compás de tarantas, granaínas, abandolaos, soleás y música clásica. Para este proyecto, Yerbabuena se ha rodeado de artistas de diferentes disciplinas: desde la danza contemporánea del bailarín Fernando Suels a la interpretación de la actriz Maica Barroso. El guitarrista Paco Jarana está a cargo de la creación y dirección musical, y como artista invitado es un lujo contar con Luis Moneo, cantaor jondo de estirpe jerezana. Todo ello lo podremos contemplar al fresco, en el cuartel del Conde Duque, patio que acoge año tras año los Veranos de la Villa.

16 y 17 de julio / Cuartel del Conde Duque / de 13 a 22 euros