El Gobierno de Canarias invertirá 800 millones de euros en los próximos dos años en obras de carreteras

Esta planificación ha sido presentada por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, a la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife, con su presidente Óscar Izquierdo al frente.

"El de la construcción fue un sector que, durante esta crisis, siempre ha dado la cara, que se mantuvo trabajando y nunca planteó cerrar la actividad económica y eso nos ayudó a mantener viva las constantes vitales de la economía canaria. Es un sector que no solo ha aguantado bien los efectos de la pandemia, sino que actualmente es uno de los sectores que más empleos crea en Canarias", aseguró Franquis.

El consejero informó al presidente de Fepeco que su departamento ha contribuido a que ese sector vaya creciendo en Canarias con las inversiones en infraestructuras públicas. "Desde la Administración pública hemos colaborado a que el sector siga creciendo económicamente y generando empleo aportando en estos dos últimos años de Gobierno en torno a 530 millones de euros en las licitaciones de la Consejería", afirmó.

Sebastián Franquis indicó a los empresarios que, además de esos 530 millones ya comprometidos, la planificación que maneja el Gobierno canario de proyectos que se están redactando en la actualidad para ser licitados en la segunda parte de la legislatura es "muy optimista", ya que se están programando obras que supondrán una inversión global en todas las islas cercana a los 800 millones en obras de carreteras.

"Las perspectivas que hay de cara al futuro son muy buenas", añadió Franquis. "Hoy tenemos en marcha más de 18 proyectos que se están redactando y que van a ser el gran volumen de inversión pública que se va a licitar en los próximos dos años. Una inversión aproximada de aquí a final de legislatura en torno a los 800 millones de euros solo en infraestructura viaria. Y si no hay más proyectos en este momento en licitación era porque no había proyectos elaborados, por eso el esfuerzo que hemos hecho en estos dos primeros años ha sido de sacar proyectos que no estaban redactados", detalló.

Por su parte, el presidente de Fepeco señaló el papel destacado que ha ocupado el sector de la construcción en la economía canaria y en la generación de empleo durante los meses de crisis generada por la COVID-19. "Ha sido una reunión verdaderamente útil que ha servido para poner en valor al sector de la construcción en estos momentos, que mantiene viva la economía canaria: gracias a la construcción se está creando y manteniendo empleo y todas las expectativas nos dicen que vamos a seguir siendo la locomotora y el arrastre de la economía canaria", afirmó Izquierdo.

"Esa es la mejor noticia que podemos tener en un tiempo en el que parece que todo son malas noticias, en un sector tan importante para esta tierra como es el de la construcción que esté creando empleo significa que está generando actividad económica no solo para el sector de la construcción sino para el resto de sectores económicos", agregó.

Por último, el consejero informó a la Federación que muchos de los proyectos que se están redactando en la actualidad para ser ejecutados en la segunda parte de la legislatura abordarán de manera definitiva problemas crónicos de las vías más transitadas de la isla de Tenerife, como son el cierre definitivo del Anillo Insular por el norte, el tercer carril de la TF-5, la ampliación de la TF-1 o la circunvalación de La Laguna.

"La planificación que tiene la Consejería para los dos próximos años es muy positiva, especialmente en la isla de Tenerife que va a asumir un nivel de inversión pública muy importante de aquellas obras que estaban siendo reclamadas históricamente por la sociedad tinerfeña", recordó Franquis.

"Estamos ahora en fase de redacción de esos proyectos, una redacción que suele durar en torno a 10 meses, por lo que dispondríamos de esos proyectos para ser ejecutados en el primer trimestre del año que viene con la finalidad de empezar ya con la licitación de esas obras que son muy importantes a mediados de ese año", concluyó.