Investigados penalmente dos conductores de patinetes eléctricos equiparables a ciclomotores

📝 Investiguem penalment 2 persones per circular amb sengles #VMP amb característiques tècniques equiparables a ciclomotors. Les intervencions van tenir lloc els dies 12 i 13 per circular per llocs prohibits.

Conduïen sense haver obtingut mai el carnet i sense assegurança.#gubSA pic.twitter.com/Mi8NjNe7mM