Cvirus.- Consell i clubs de futbol i bàsquet llancen una campanya per a impulsar vacunació i conscienciació de joves

Així ho ha traslladat després de la reunió mantinguda amb el president del Valencia C.F., Anil Murthy; el president del Levante U.D., Francisco Català; el president del Villareal C.F., Fernando Roig; el president de Elche C.F., Joaquín Buitrago, i el director general de Valencia Basket, José Puentes.

La campanya serà protagonitzada per destacats futbolistes i jugadors de bàsquet professionals de les plantilles dels equips valencians, anirà dirigida la població jove i consistirà a donar a conéixer comportaments saludables i mesures de prevenció per a evitar la propagació del virus, a més de recomanar la vacunació.

El president ha agraït als presidents dels clubs de futbol de primera divisió i al València Basket la seua "magnífica voluntat" i la seua col·laboració per a "generar una aliança en favor de la vacunació i tot el procés de retrobament emocional".

Puig ha destacat que el futbol i el bàsquet "són esports que atrauen a moltíssimes persones, especialment persones joves". Per açò, ha assenyalat "anem a realitzar una campanya conjunta amb els clubs per a afavorir la vacunació així com conscienciar als i les joves sobre la necessitat de dur a terme comportaments saludables enfront del coronavirus".

RETORN A les GRADERIES

D'altra banda, el president també ha avançat que s'engegarà un grup de treball per a determinar el retorn dels aficionats als partits de futbol la pròxima temporada, sempre en condicions de màxima seguretat i en funció de l'evolució de la pandèmia.

En concret, en la reunió amb els clubs s'ha abordat tant els aforaments com les condicions de seguretat perquè els espectadors puguen acudir al futbol amb totes les garanties, que seran establides en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques. Així mateix ha assenyalat que també es tindran en compte les condicions generals que puga plantejar la Lliga espanyola.

Referent a açò, el president ha destacat la "receptivitat dels clubs per a fer d'aquesta operació de tornada al futbol una operació d'èxit i de conscienciació general per a la superació de la pandèmia", i ha reiterat que la voluntat de la Generalitat és que puga accedir el major públic possible "si les condicions ho permeten i sempre complint amb totes la mesures de seguretat".