Cvirus.- L'Ajuntament de València inicia aquest dijous la vacunació de les persones sense llar de la ciutat

L'Ajuntament de València inicia aquest dijous la vacunació de les persones sense llar de la ciutat

L'Ajuntament de València començarà aquest dijous la vacunació contra la Covid-19 de les persones sense llar de la ciutat, un col·lectiu que "té moltes dificultats per a ser identificat i convidat al procés de vacunació" que hi ha en marxa per a frenar la pandèmia, com ha indicat l'edil de Servicis Socials a la capital valenciana, Isabel Lozano.