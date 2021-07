Duran i Lleida dice que los indultos son "útiles" para Cataluña y España, pero advierte: "Hay piedras en el camino"

Así lo ha manifestado Duran i Lleida en València, donde ha acudido a impartir una conferencia en el marco de la Junta General de la Asamblea de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Preguntado por los medios por su opinión sobre la medida de gracia, ha señalado que "no se si los indultos van a ser muy útiles o no, han sido útiles para los presos, sus familias y para quienes apoyan su causa política y, más allá, también son útiles para el conjunto de la sociedad catalana y española, cosa que a veces no se acaba de entender fuera de Cataluña".

En este sentido, ha argumentado que, "admitiendo" que no sabiendo exactamente para qué van a servir, los indultos "se hacen con la intención de que sirvan para que tenga mayor estabilidad Cataluña, que es un motor económico de España". "Cuando no hay estabilidad ese motor no funciona bien y España necesita que sus motores funcionen bien, y no solo Madrid, y no solo Madrid-Valencia, también Barcelona y Cataluña en su conjunto", ha razonado.

Ha añadido que, sin discutir que España es un estado de derecho -"al contrario", ha resaltado- "a nadie se le escapa o se le debería escapar, siendo gobierno u oposición, que reconforta la calidad democrática de España que se le dé una solución a esas personas que estaban como dirigentes políticos, no por lo que piensan o dicen sino por lo que hicieron, en prisión".

Así que, "como estando en prisión no sirven para esos objetivos y admitiendo que es opinable que (los indultos) vayan a servir o no, yo me quedo con ver si pueden servir o no porque hasta ahora era todo lo contrario".

"ENTENDER LOS TIEMPOS"

Duran i Lleida ha avisado de que "no se puede pedir ni al independentismo ni a las posiciones contrarias que cambien del día a la noche su posición". En su opinión, "hay que entender los tiempos" y gestos "alguno ha habido", aunque también "un juego político del que hay que ser conscientes".

"Mientras Esquerra republicana de Catalunya y Junts sigan mirándose de reojo, compitiendo y temiendo que ciertos pasos les conlleve la calificación de 'botiflers' es muy difícil poderlo resolver". Y, por otra parte, "mientras se siga utilizando en términos electorales, no tanto con sentido de España, también habrá muchas dificultades".

"Optimista no soy, pero hay que intentarlo, seguramente pasará mucho tiempo hasta que se encuentre una solución. Piedras en el camino las hay, grandes e importantes, habrá que ir salvándolas, pero no será un proceso rápido ni mucho menos".