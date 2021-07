Cvirus.- Puig sobre la proposta de Turisme d'estendre el passaport covid: "Com a mínim cal explorar-la"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defès que "com a mínim cal explorar" la proposta de Turisme d'estendre l'ús del passaport covid al sector de l'oci i del turisme com han fet en altres països com a forma de "generar activitat econòmica amb seguretat".