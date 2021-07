Sanitarios y pacientes del Parc de Salut Mar de Barcelona han protestado este miércoles delante del Hospital del Mar para denunciar el cierre de 150 camas previsto para este verano y la falta de personal que sufre el centro, y para reclamar una dotación de recursos suficiente para el sistema de salud público.

Xavier Tarragón, miembro del Comité de Empresa del Hospital del Mar, ha explicado que la situación que vive el centro es "un reflejo de lo que sufre toda la sanidad en Cataluña" y ha denunciado que la atención primaria está "muy tensionada", alertando de que este año la situación se agravará por la Covid y el agotamiento de los trabajadores.

"Se ha de poner dinero sobre la mesa y no solo palabras bonitas y aplausos, que consideramos hipócritas", ha sostenido.

Desde Acampada Mar, entidad convocante de la protesta, denuncian que los recortes que han afectado al centro durante los últimos años están dificultando que se pueda mantener todo el personal en plantilla y todas las unidades y camas en funcionamiento, lo que, según afirman, está provocando un aumento en los tiempos de espera para acceder a especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

Desde la plataforma también lamentan que la falta de sanitarios la hayan de suplir los trabajadores haciendo una cantidad "ingente" de horas extras. "Calculamos que durante los cinco primeros meses del año los trabajadores se vieron obligados a hacer unas 18.000 horas extras, una barbaridad que ha sido necesaria para mantener la actividad", ha explicado Tarragón.

En referencia a la atención primaria, los colectivos afectados han denunciado una "infradotación de recursos" en un servicio que, alertan, está "muy tensionado". Tarragón ha explicado que, si se brindasen los recursos necesarios en la atención primaria, se aligeraría la carga de trabajo en los hospitales, no se agravarían tanto las enfermedades y se podrían evitar un gran número de hospitalizaciones. Desde el Comité de Empresa del hospital también han remarcado que la situación posiblemente se agravará con el aumento de casos de Covid y han reclamado que se busquen soluciones para mantener la normalidad en el servicio y poder asumir el aumento de la presión hospitalaria.

Con gritos de "No más recortes, más contratación" o "No, no, no a la privatización", los manifestantes han querido hacer una llamada a las autoridades para que "defiendan" la sanidad pública. "Están muy bien los reconocimientos y los aplausos, pero todos los recortes que se han ido haciendo se han de revertir de alguna manera", ha dicho Tarragón. Las personas convocadas también han cantado proclamas en contra de la privatización de la sanidad, han rechazado que haga "negocio con la salud" y han reivindicado una sanidad "100% pública".