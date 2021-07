La Comunidad e Ifema presentan el Global Mobility Call, una apuesta internacional en movilidad sostenible

La Comunidad de Madrid, con la colaboración de Ifema, ha presentado este miércoles el proyecto Global Mobility Call, una apuesta por convertir a la región, y consecuentemente, a España en el hub internacional de movilidad sostenible.

"Es una iniciativa pionera en lo social, lo económico, tecnológico, medioambiental y regulatorio para hacer de España un foco principal de atracción de inversión y talento", ha explicado el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, en un acto en el que ha estado presente la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, David Pérez.

Esta iniciativa se celebrará del 14 al 16 de junio de 2022 en el Recinto Ferial y tendrá los siguientes bloques temáticos: Tech, Data and Innovation, New Urban Planning, Economic Development and Regulation, Sustainable Transportation y Future Society.

El objetivo es fomentar que se "aprovechen las sinergias con un espacio compartido de debate" y "superar la falta de liderazgo" a través de la unificación de mensajes y estableciendo bases para definir colectivamente un nuevo ecosistema de movilidad, ha sostenido López-Puertas.

En el marco del evento se desarrollarán tres grandes iniciativas sociales, el Congreso New Generation --menores de 35 años--, el Rural Challenge y el New Economy. Asimismo, la Global Mobility Call contará con una plataforma digital disponible los 365 días del año.

Las expectativas de la parte presencial de este macroevento pasan por tener más de 7.000 habitantes, 150 expositores y 250 ponentes con los cinco foros conectados.

“Para @Globalmobcall esperamos 7.000 visitantes, 150 expositores, 250 ponentes y 150 startups e inversores. Se celebrará del 14 al 16 de junio de 2022 en formato híbrido, presencial y digital”.



Entre los apoyos que ha recibido el evento se encuentran los ministerios de Transportes, Industria y Transición Demográfica, además de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital .

Además, se han adherido asociaciones como la CEOE, AER, Anfac y Anesdor o empresas como Alsa, Iberdrola, Iberia o Metro de Madrid.

Pérez señala el papel básico de la digitalización

Por su parte, el consejero de Transporte ha presentado los trabajos que está realizando el Gobierno regional introduciendo diferentes innovaciones técnicas en el sistema de transporte madrileño, donde la "digitalización juega un papel básico", así como en materia de seguridad y calidad en el servicio.

“@Globalmobcall es clave para la vertebración territorial. Va a ser un éxito y enviará un mensaje: España y Madrid son líderes en el transporte moderno, digitalizado y sostenible”.



Pérez ha recordado que la región ha renovado su apuesta por un modelo de transporte limpio, eficiente e inteligente como alternativa a los vehículos que utilizan combustibles fósiles. Igualmente, ha destacado la importancia que supone que los 179 municipios de la región "seguir trabajando en un modelo de movilidad sostenible, como modelo indispensable de cohesión social, que asegure la calidad de vida de los ciudadanos":

España busca el "consenso y el diálogo"

Por su parte, la ministra ha asegurado que en su desempeño ministerial buscarán el "consenso y el diálogo" para atajar los "retos" que presenta el futuro, especialmente la movilidad sostenible.

"Empieza un nuevo tiempo con un elemento de cohesión social con la movilidad como derecho del ciudadano. Que la movilidad esté al frente de las iniciativas", ha incidido Sánchez, quien quiere, además, dialogar "con todos los agentes que componen el sector", además de a los ciudadanos jóvenes y empresas para "conocer sus inquietudes".

Además, entiende que para ello tienen que desarrollarse iniciativas legislativas como la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que prevé que se llevará al Consejo de Ministros tras el verano porque "su redacción está muy avanzada".