Cvirus.- La rectora de l'UJI assegura que s'ha planificat el pròxim curs per a recuperar la presencialitat

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha assenyalat aquest dimecres que el pròxim curs ha de ser el de la recuperació de la presencialitat "perquè la funció de la formació universitària és integral i va més enllà d'adquirir coneixement, que passa per la interacció social".

Així, en un esmorzar informatiu per a realitzar un balanç del present curs, Alcón ha indicat que s'ha planificat el pròxim curs per a garantir la "màxima presencialitat", encara que ha apuntat que estan preparats per a modificar aquesta planificació "si així ho requereix l'evolució de la pandèmia".

Preguntada sobre com valora que no es considerara als professors universitaris personal essencial per a la vacunació, la rectora ha recordat que es va traslladar a la Conselleria de Sanitat i al Ministeri la predisposició per a vacunar al personal del campus, i que li haguera agradat que haguera sigut possible, encara que entén "la complexitat de la situació que es vivia".

No obstant açò, ha valorat el fet que que s'haja sigut receptiu quant a la vacunació de l'estudiantat de mobilitat. "Afortunadament hem pogut vacunar a tot l'estudiantat de mobilitat mitjançant els nostres servicis de prevenció i en un temps rècord de tres dies", ha subratllat Eva Alcón.

D'altra banda, la rectora també ha anunciat que el personal Covid de l'UJI es mantindrà fins a finals de desembre "per prudència i per a garantir la seguretat al campus"; mentre que, ha indicat que la universitat garantirà que en la primera setmana d'agost tot el personal que farà un programa de mobilitat quede vacunat, i ha demanat a les universitats d'altres països que envien als estudiants vacunats.

Quant al curs passat, la rectora ha manifestat que ha sigut "atípic i molt complicat" i que s'ha tirat avant "per l'esforç de tota la comunitat universitària. "Teníem clar que calia garantir la salut de les persones, per la qual cosa vam enviar a la gent al teletreball i vam activar tot tipus de recursos perquè els estudiants continuaren amb la seua formació", ha afegit.

Segons ha explicat Eva Alcón, des de l'inici de la pandèmia, s'han registrat en el campus un total de 583 casos positius entre l'estudiantat, 75 entre el PDI i 22 entre el PAS.