La presentadora Sonsoles Ónega ha sido muy bien acogida por los veteranos de Telecinco, y esto puede verse, por ejemplo, en la buena relación que mantiene con sus compañeros de El programa de Ana Rosa. Los conductores de la última sección del magazine matutino, bien sea la propia Ana Rosa o Joaquín Prat, dan paso cada día a Ya es mediodía, programa presentado por la periodista madrileña, y puede verse el buen rollo que existe entre ellos.

En más de una ocasión, Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega bromean sobre los temas de actualidad e incluso sobre algunos detalles del equipo de Mediaset. Este miércoles, ha sido el turno de Joaquín Prat, quien se ha terminado convirtiendo en el objetivo de la presentadora de Ya es mediodía. La comunicadora ha aparecido en pantalla con una gran tartera que parece pertenecer al presentador de Cuatro al día.

"Para que no te lo cuente nadie, te lo voy a contar yo, mira. Te han llegado cuatro ensaimadas de Mallorca... He visto cómo te las traían al plató", ha empezado diciendo la periodista mientras enseñaba el postre a cámara. "Ah, de Ca'n Joan de s'Aigo, ese es mi amigo Joan Carles que me las manda para todo el equipo de Cuatro al día", ha respondido Prat. "Pues, como te las manda todos los años, este año, ¿no me las puedo quedar?", ha comentado la comunicadora.

El presentador se ha empezado a reír tras la propuesta de su compañera y ha añadido: "Tú estás flipando hombre, qué te las vas a quedar...". El periodista se negaba a compartir el codiciado dulce, mientras Sonsoles suplicaba que le diera una: "¡Qué egoísta eres, dame una! He visto una más pequeña". "No, ni una. Deja mis ensaimadas tranquilas", ha contestado entre risas el colaborador.

Finalmente, Prat ha cumplido los deseos de su compañera y, tras finalizar su programa, ha entrado en directo al plató de Ya es mediodía y le ha regalado una ensaimada.