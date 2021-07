El PP de Valladolid plantea "dejar actuar a la Justicia" y considera que la querella contra Puente tendrá "recorrido"

Así lo ha señalado De Santiago-Juárez en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en las que ha recordado que el Grupo Municipal Popular "agotó" la "vía política" tras conocerse ese viaje, presuntamente pagado por un empresario que unos meses antes se había adjudicado un contrato por vía de urgencia para suministro de material sanitario ante la pandemia de COVID-19.

El edil vallisoletano y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha apostado por dejar actuar a la Justicia, ya que ha apuntado que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha "pedido pruebas e información", ver como avanza el caso y "cómo concluye este asunto", que como ha recordado criticó el PP en su día. "Se nos dijo que no tenía recorrido, no se nos quiso contestar", ha recordado.

Sin embargo, ahora tras la admisión a trámite de la querella presentada por la asociación de Juristas Europeos "parece" que "tiene recorrido" como asegura que ya advirtió el Grupo Popular.

En este sentido, ha recordado que "desde el primer momento" plantearon preguntas en el Pleno municipal así como dos ruegos para que el alcalde dijese "de una vez por todas quién había pagado" el alquiler del yate, pero ha apuntado que Puente no contestó ya que defendía "que entraba en ámbito vida privada" e incluso ha reprochado que "arremetió" contra los concejales del PP.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Consistorio, Javier García, ha ido más allá y ha interpretado esta decisión judicial como "otro golpe a la imagen de Valladolid, gracias a un alcalde" que, ha apostillado, la ciudad no se merece.

Según García Bartolomé, este miércoles los vallisoletanos han visto en la prensa que el primer edil "posiblemente sea imputado por cohecho por unas vacaciones en yate pagadas presuntamente" por un empresario.

El concejal de Vox ha aseverado que si Óscar Puente resulta investigado por este asunto "debería plantearse la dimisión".

Cabe apuntar que la compañía de la que es titular el citado empresario se adjudicó el pasado mes de abril de 2020 un contrato por vía de urgencia, el cual fue aprobado en el Pleno y del que el alcalde ha defendido que informó a los portavoces de los grupos municipales, e incluso les precisó que había "tirado de contactos" ante la escasez de material y por ello la empresa adjudicataria era la de un "amigo" suyo.