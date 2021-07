El Fenerbahçe, un clarinete y su granja: así es Murat Ünalmış, uno de los protagonistas de 'Tierra amarga'

Es el tercer vértice de Tierra amarga, entre Hilal Altınbilek y Uğur Güneş, y ya se ha ganado el corazón de los espectadores de las tardes de Antena 3 y de los más 30 países en los que se ha estrenado Tierra amarga, la última telenovela que ha llegado a España desde Turquía y que demuestra el buen momento que vive la ficción televisiva del país de Europa Oriental. Él es Murat Ünalmış, interpreta a Demir Yaman, tiene 40 años y multitud de peculiaridades por las que no sorprende en absoluto su actual éxito internacional.

Nació el 23 de abril de 1981 en Kayseri, una de las ciudades más céntricas del país otomano, capital de la provincia homónima dentro de la Anatolia, en la región de Capadocia, donde se crió hasta la secundaria, cuando se trasladó a Estambul. Sin embargo, aún hoy vive allí, así como tiene una granja en el extremo oeste de Turquía, en Çanakkale.

"Paso allí el mayor tiempo posible y solo voy a Estambul por trabajo. El lugar donde soy feliz es como mi ciudad natal. Quiero hacer todo lo posible para hacerlo más hermoso", aseguró a la revista Aksam, así como que tiene "vínculos muy estrechos" con la Capadocia debido a su infancia.

Su pasión por el oficio que profesa comenzó muy pronto, como explicó al portal Sacit Aslan: "Cuando hablamos sobre el cine en nuestra infancia, me vienen a la mente Cüneyt Arkıns, Kadir İnanır y Yılmaz Güney [los tres, grandes actores y directores del séptimo arte turco]. Había un cine en la ciudad donde nací y fui por primera vez a los 11 años. Quedé fascinado. Y aunque yo mostraba interés, nadie vino y me preguntó: '¿Quieres ser cineasta o intérprete?'. Así que no tuve esos sueños".

De las canchas a los platós

Sin embargo, había algo que le llamaba muchísimo más para ser su objetivo vital y que distaba bastante de lo que ha acabado consiguiendo: quería ser deportista de élite. "Mi sueño era ser deportista. Por aquel entonces jugaba al baloncesto y mi razón para irme a Estambul fue de hecho el baloncesto. Después de llegar me di cuenta de que lo podía alcanzar, que nada es imposible. Soy disciplinado, sé que el trabajo y el esfuerzo tienen grandes recompensas. Y si tienes suerte, lo consigues", confesó a este último medio.

Y es que de hecho él lo consiguió. Antes de graduarse en la Universidad de Mármara en comunicación y dirección empresarial, con 18 años, llegó al equipo de baloncesto del Fenerbahçe S.K., uno de los más importantes del país, pero hubo de tomarse un descanso como resultado de una mala lesión. En ese momento le recomendaron que se internase en el mundo de la moda y, aunque asistió a algunos desfiles, se dio cuenta de que ese mundo no era para él. Entonces...

"El negocio de mi padre no iba bien y tuve que dejar el baloncesto. Me ha interesado la actuación desde pequeño, porque imito bien. Pero yo vengo de Kayseri, ¡cómo iba a ser actor! Consulté a mi familia y mi padre dijo: 'Adelante'", relató, así como que inmediatamente se puso a enviar su currículum a todas las escuelas de interpretación que encontró en Internet desde "el cibercafé de un amigo en [el barrio de] Beşiktaş".

"El primer enlace era de la Academia de Estambul, para la cual había que pagar si querías entrar", añadió, así como que encontró trabajo vendiendo perfumes en una tienda en la estación de Sirkeci, en la misma ciudad: "Empecé la escuela con el dinero que ganaba allí. Tres meses después, comencé mi primera serie".

Era 2003, despuntando un par de años después en la serie Söhret, con un personaje llamado Mert. Tras varios papeles menores en diversas producciones, a partir de 2012, cuando entró en Babalar ve Evlatlar, ya no ha cesado de encadenar proyectos televisivos donde siempre es un personaje principal y que ha hecho que le conozcan en casi toda Turquía... y parte del extranjero.

Un filósofo

"Me gusta. Incluso me escriben desde Estados Unidos. Yo me pregunto: '¿Qué he hecho para ganarme su admiración?'. Ahora es tan fácil alcanzar la fama. Hay redes sociales pero: ¿cuál es la razón por la que los extranjeros muestran tanto interés? Me comentan que les encanta los sentimientos que ven en mi rostro aunque sean de culturas diferentes. Y a mí me parece bien esa sensación", llegó a decir.

Pero ello no le ha cambiado en exceso, de ahí que siga prefiriendo retirarse a su granja cuando no tiene trabajo o en sus vacaciones. "Cuando una persona está sola, piensa, lee, se llena. Pero si tiene una vida muy atiborrada se verá privada de sí misma. En cuanto a la interpretación, la soledad me alimenta mucho. Profundizo en mí mismo", declaró.

Su filosofía, su sencillez y, sobre todo, su sinceridad, han cautivado a sus seguidores: "No me gusta la arrogancia. Solo respeto a las personas que hacen bien su trabajo. A medida que una persona madura, comienza a conocerse a sí mismo. Y la vida mejora cuando te conoces a ti mismo. Si una persona se encuentra, será más hermosa a medida que envejezca. Después de los 30, yo comencé a madurar y a pisar firme. Y me encanta".

Se siente muy representado por las personas que dejan de hablar a los ignorantes y de hecho él mismo lleva a cabo esa actitud, algo que le ha venido muy bien en sus negocios, porque a veces encuentra lugares durante los rodajes que reforma y les da nueva vida, como un hotel en Nevşehir o el restaurante Dream Spot en Capadocia.

Y de esa soledad, por ahora, no hay quien le saque, pues no solo está soltero, sino que apenas se le conocen relaciones oficiales, exceptuando rumores con una compañera de reparto, así como que nunca ha estado ni casado ni comprometido.

"Estoy viviendo la vida que quiero. Soy como soy. Esto también vale la pena. La forma en que defino el amor ha cambiado. Estoy en un momento en el que no puedo usar palabras como 'estoy loco de amor', pero por supuesto que quiero volver a enamorarme. Seguro que todo el mundo ha sentido que estaba enamorado. Pero cuando yo pienso en esa emoción, en mi deseo de volver a ver a la mujer de mi vida y en echarla de menos, creo que pienso diferente. Si un día conozco a alguien con quien quiero formar una familia, adelante. Casarse y tener hijos es hermoso. Pero solo puedo considerar casarme si encuentro a alguien que no me haga cambiar", argumentó.

Su único amor, por tanto, su clarinete: "No sin mi clarinete. Lo llevo allá donde vaya, es como una parte de mi cuerpo, ya que llevo 13 años tocándolo. Comencé con el ney [una flauta típica de Oriente medio], por un tiempo, pero, la verdad, no me he involucrado demasiado. Y ahora llevo unos años practicando con el baglamá [instrumento de cuerda] y sigo mejorando".