La oposición pide a Diputación de Bizkaia una investigación sobre contratación con consultoras sancionadas por la CNMC

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha debatido este miércoles sendas mociones sobre este asunto presentadas por EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia, que no han prosperado al contar PNV y PSE-EE con mayoría en la Cámara.

En concreto, la iniciativa de EH Bildu apostaba por llevar a cabo una investigación interna para "conocer la posible implicación de las entidades del sector foral de Bizkaia en las prácticas fraudulentas sancionadas" por la Comisión de los Mercados y la Competencia y poder adoptar medidas para que no se repitan.

Asimismo, entre otras cuestiones, planteaba que se comprometa a no suscribir contratos menores con las consultoras sancionadas, ni contratos por procedimiento negociado sin publicidad, y que realice un seguimiento especial en los procedimientos abiertos y otros en los que participen empresas consultoras sancionadas para garantizar que "se lleve con transparencia y sin fraude alguno".

La iniciativa de Elkarrekin Bizkaia también emplazaba a la Diputación a iniciar "a la mayor brevedad posible" una investigación interna para esclarecer "cómo y a través de quién llegaba a las consultoras sancionadas por el cartel la información privilegiada, tal y como se evidencia en intercambios de emails".

Asimismo, reclamaba, entre otros puntos, que la institución foral deje de hacer uso de las trabajos entregados en licitaciones "probadamente fraudulentas" y pedía la revisión de trabajos actualmente contratados "valorando su nulidad", además de no contar con las consultoras en futuros procesos para contratos menores y negociados sin publicidad. Asimismo, abogaba por demandar a las empresas sancionadas "en calidad de perjudicado por las graves prácticas del cartel".

Durante el debate de las propuestas, la juntera de EH Bildu Arantza Urkaregi ha indicado que, del expediente de la CNMC, "surgen dudas" sobre la actuación de los cargos públicos y, "cuando hay sospechas, la vía más ejemplar es llevar a cabo una investigación". "Si no hay ninguna complicidad, que quede claro. Y si hay malas prácticas, habrá que tomar medidas para evitarlas", ha insistido, cuestionando al Gobierno foral "por qué teme" hacer una investigación interna.

Tras remarcar que está en cuestión "la confianza" de los ciudadanos en la Diputación, ha lamentado que "todavía se realizan contratos con las consultoras sancionadas" y depende de la institución foral "no ofrecerles" contratos menores y procedimientos negociados ya que, "de momento", no se puede hacer en procedimientos abiertos.

Por su parte, el apoderado de Elkarrekin Bizkaia Xabier Benito ha señalado que para el PNV "no tiene que ser fácil" tomar medidas "más firmes" contra "el cartel mafioso que tanto daño ha hecho a las instituciones, principalmente, de Bizkaia y Euskadi". Según ha indicado, "directores y trabajadores de las consultoras sancionadas serán grandes compañeros de partido e incluso amigos, pero contra este tipo de prácticas fraudulentas y mafiosas no cabe ser tibio y se debe mostrar a la ciudadanía de qué lado se está".

Benito, que ha criticado al PSE sea "fiel escudero" de los jeltzales y "trague con corruptelas clientelares", ha precisado que la CNMC "no ha investigado" la actuación de las administraciones públicas en estos casos porque "no es su objeto de investigación". "No ser declarado culpable no quiere decir que se sea inocente", ha advertido el juntero, para quien "se pueden impulsar medidas para investigar y sancionar estas prácticas o, si no, ser cómplice con la corrupción".

El juntero del PP Eduardo Andrade ha subrayado que, "en al menos 14 hechos probados, ha quedado clara la intervención del cartel en contratos con la Diputación" en el expediente de la CNMC. A su entender, "se puede llegar a afirmar que esta administración pública y sus adyacentes han actuado como colaboradores necesarias en el cártel".

También ha criticado que "a día de hoy se sigue contratando" a las empresas sancionadas por la Comisión y ha censurado que PNV y PSE actúen, ante lo sucedido, "con la técnica del avestruz, como si no ha pasado nada y esperarán a que escampe". "Y, mientras tanto, seguirán a lo suyo, con los suyos", ha apuntado.

SIN "REPROCHE"

Desde los grupos del Gobierno foral, el apoderado del PNV Mikel Bagan ha subrayado que, del expediente de la CNMC, "no se desprende ninguna anomalía en las licitaciones públicas ni se ha detectado ninguna infracción legal achacable a la diputación".

"No hay reproche a las administraciones públicas ni a la Diputación", ha insistido Bagan, que ha opinado que no es necesaria una investigación complementaria" porque la CNMC "ya ha investigado todo lo necesario". Del mismo modO, no ve "base jurídica ahora mismo" para una demanda y ha advertido de que en este momento no hay "prohibición de contratar", por lo que no adjudicar contratos sería una decisión "contraria a derecho".

El juntero del PSE Alberto Álvarez ha cuestionado a los grupos de la oposición si "de verdad creen que, si la CNMC hubiese tenido la más mínima duda con algún dato o prueba respecto a alguna Administración, no lo hubiera puesto en conocimiento de la Justicia ordinaria".

Asimismo, ha incidido en que "ni a la Diputación ni a ninguna otra administración pública se le puede exigir que deje de aplicar un determinado procedimiento de contratación previsto en la vigente norma de contratación". Al igual que Bagan, ha recordado al PP que, "hasta 2025, 27 casos de corrupción se van a juzgar en los que implicado su partido".