Ayuntamiento Guadalajara abonará a la funcionaria socialista los 13.704 euros de indemnización por mobbing

Este mismo lunes finalizaba el plazo para presentar recurso contra dicha sentencia, y tal y como ha anunciado el concejal responsable del área de Personal, Santiago Baeza, el Ayuntamiento ha decidido que no recurrirá la sentencia, basándose en los informes jurídicos de la asesoría jurídica del Consistorio, que recogen que "no procede recurso de casación", y ha reiterado que dicha decisión se toma en base a ello y "no por razones de índole político" como pretenden hacer ver desde el PP.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Baeza ha apuntado que el propio informe de los técnicos dice que no procede el recurso de casación al afirmar que "expuestos los antecedentes de caso y la normativa que regula el recurso de casación no se aprecia por esta asesoría que concurra un interés casacional objetivo que pueda fundamentar un eventual recurso de casación".

"Este gobierno no va a machacar a una víctima de acoso laboral reconocido judicialmente", ha dicho el concejal, quien, como responsable del área de Personal ha pedido públicamente disculpas en nombre de la Corporación a la funcionaria Araceli Muñoz por el episodio de acoso laboral sufrido en el 2012 pero sin dejar de señalar a los máximos responsables de entonces, en referencia a Román y a Carnicero, a quienes ha pedido que reconozcan ese "tremendo error" por el que hoy es condenado el Ayuntamiento por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al pago de dicha indemnización.

PERDÓN ANTE UNA VÍCTIMA

También les ha reclamado a ambos que pidan "perdón y disculpas" a la funcionaria porque "estamos ante una víctima de acoso laboral reconocido por la justicia con hechos probados en cinco sentencias y ahora, lo que toca, es reparar la dignidad de esta trabajadora municipal", ha subrayado Baeza.

Baeza ha recordado en rueda de prensa que la sentencia que ahora condena al Consistorio es la quinta que gana esta funcionaria municipal tras sufrir acoso laboral, un episodio que ha calificado de "vergonzoso" y que "mancha el buen nombre" del Ayuntamiento de Guadalajara.

Una sentencia que recoge "literalmente" que Araceli Muñoz de Pedro "fue objeto de hostigamiento y acoso moral en tanto que fue aislada, destinada a un puesto inexistente y sin carga de trabajo y sin facilitarle medios para desarrollar su trabajo, todo ello con el propósito de prescindir de una determinada funcionaria que no resultaba cómoda a la Corporación por sus ideas políticas y tales hechos fueron los detonantes de la crisis de ansiedad que precisó atención psicológica y psiquiátrica".

El concejal también se ha referido a las recientes declaraciones del portavoz del PP en Ayuntamiento y exprimer teniente de alcalde con el Gobierno de Antonio Román, y ha asegurado que el plazo para recurrir ante el Tribunal Supremo vence este mismo miércoles y no hace dos semanas como dijo él en una comparecencia.

Este edil se ha preguntado también quién decidió en su día suprimir el puesto vacante de letrado a esta funcionaria para después negarle la incorporación, y tiene total seguridad que esto no fue una decisión de los técnicos, por lo que, si no fueron ellos, solo quedan los responsables políticos de entonces y Román era el que firmaba todos los decretos, ha dicho.

Y a Jaime Carnicero le ha pedido que no se haga la víctima, que tenga "mesura y prudencia", que asuma el error y que deje de mentir.

Así, el PSOE llevará al próximo pleno la reprobación de Jaime Carnicero y de Antonio Román por un caso que ha calificado de "sangrante" y esperan recibir el apoyo de los otros grupos políticos.