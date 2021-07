Hace justo una semana, Castilla y León se quedó sola pidiendo al Gobierno que decretara el toque de queda nocturno para frenar los contagios por coronavirus. Siete días después, la Comunidad Valenciana ya lo ha puesto en pie y hay al menos otras seis autonomías que lo están estudiando, están ultimando sus propuestas o, como Canarias, que acaban de ver cómo su Tribunal Superior de Justicia ha echado para atrás esta medida, como hace unos días hizo el de Aragón con las restricciones que esta comunidad quería imponer en los horarios de la hostelería o el ocio nocturno. Junto a una expansión del virus que no para de crecer a pasos de gigante, este es el estado de la situación que analizarán este miércoles ministras y consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

El Ministerio de Sanidad no aclara si la ministra, Carolina Darias, propondrá alguna medida común de la que de momento no han sido informadas las comunidades, según indican fuentes autonómicas. Los consejeros se presentan a la reunión después de una semana en la que se han ido endureciendo restricciones. Entre las que todavía no lo han hecho, la actitud es que será de manera inminente y unas se miran a las otras no solo para ver qué restricciones tomar, sino para intentar averiguar cómo actuarán sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, que una vez más están fallando diferente ante medidas idénticas.

Es lo que ha sucedido este mismo miércoles en Canarias, donde el Tribunal Superior acaba de rechazar el plan de su gobierno para fijar el toque de queda entre las 00.30 y las 6.00 en las islas con nivel 3 o 4 de alerta -Tenerife en concreto-, ante el auge de los contagios. Aunque contaba con el informe favorable de la Fiscalía, el Tribunal ha echado por tierra una medida que hace días sí adoptó la Comunidad Valenciana, en este caso con el aval de su Tribunal Superior de Justicia. Según el tribunal canario, "no se ha acreditado" que la situación actual de la pandemia "represente un peligro tan grave o inminente" que no se pueda afrontar "con medios ordinarios menos restrictivos".

Valencia se convirtió en la primera autonomía en volver a prohibir andar la calle de noche en varias localidades, en esta ocasión sin estado de alarma y con el aval judicial, en una resolución que no ha perdido de vista Cataluña, para decidir si solicitar una medida similar.

Finalmente, su Tribunal Superior ha avalado limitar a un máximo de 10 personas las reuniones familiares y sociales y cerrar espacios públicos como parques y playas por la noche. Tampoco se podrá comer y beber en concentraciones en espacios públicos, excepto para salidas escolares, actividades de intervención socioeducativas y ocio educativo,

Estas medidas no son el toque de queda que el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado al Govern. El consistorio de Ada Colau ha solicitado a la Generalitat, sin éxito de momento, que decrete un confinamiento nocturno de 1 a 6 de la mañana porque los contagios están disparados más que en ningún sitio en esta comunidad y porque que, de lo contrario, el Gobierno autonómico hace responsable a los ayuntamientos de vigilar lo que ha calificado un "toque de queda informal".

Por su parte, Castilla y León ha reiterado, una semana después, que estudia un toque de queda nocturno que sea "temporal y por municipios", mientras que Murcia y Cantabria también tienen sobre la mesa esta posibilidad.

"El toque de queda está encima de la mesa si sigue el incremento exponencial de contagios", ha declarado el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que como ya hizo en la Interterritorial de la semana pasada su consejero, a vuelto a pedir que el Gobierno central tome las riendas de la situación. "Volvemos a la incertidumbre jurídica", ha dicho sobre la realidad de que los tribunales de unas comunidades permiten lo que se rechaza en otras. Según López Miras, el Gobierno "debe gestionar de una vez la pandemia y debe ejercer su responsabilidad en la gestión y el control de los contagios".

Volver al confinamiento nocturno es una de las opciones que han empezado a surgir también en Andalucía, donde hay diferencias entre las medidas que en las que piensa la Junta y otras entidades, como la Diputación de Málaga, que engloba a localidades con un elevado crecimiento de contagios como Marbella y cuyo presidente, Francisco Granado, ha pedido este miércoles al gobierno autonómico de Juanma Moreno que decrete el toque nocturno en lugar de imponer en su lugar un cierre perimetral sería un "rejón de muerte" al turismo.

Moreno ha respondido que, a día de hoy, no ve "razón suficiente" como para solicitar un 'toque de queda' en Andalucía o como para "cortar de cuajo" la movilidad en la región, en alusión a los cierres perimetrales.

Precisamente, el cierre perimetral es la medida que acaba de decretar la Junta de Extremadura en tres localidades -Villafranca de los Barros, Salvatierra de los Barros y Valverde de Leganés- ante el aumento de los contagios.

Por su parte, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles nuevas restricciones en aforos en el interior y el exterior de los locales de hostelería, pero tampoco ha descartado un eventual toque de queda o cierres perimetrales al añadir que "no descartamos medidas restrictivas que puedan afectar a derechos fundamentales en las próximas semanas". Es decir, cualquiera de estas dos medidas, que son las que necesitan un aval judicial.