Jason Sudeikis rompe su silencio sobre su ruptura con Olivia Wilde: "Comprenderé el por qué en un año"

Jason Sudeikis ha roto su silencio tras la separación con Olivia Wilde, quien ha sido su compañera de vida desde 2011 y madre de sus dos hijos, Otis, de siete años, y Daisy, de cuatro.

La pareja ponía el punto y final a su relación el pasado otoño, y ahora Sudeikis ha querido hablar sobre ello en su entrevista para GQ: "Comprenderé mejor el por qué dentro de un año".

"Aún mejor dentro de dos, y más aún en cinco, y pasará a ser una etapa de mi vida, me convertiré en un capítulo, en un párrafo, en una línea, en una palabra hasta llegar a un garabato", ha confesado, melancólico, el actor.

Con las ideas muy claras la estrella de Ted Lasso ha recalcado: "Es una experiencia de la que se aprende o se pone excusas. Tú asumes cierta responsabilidad, uno se hace responsable de lo que hace, pero luego también se esfuerza por aprender algo más allá de lo obvio".

Una entrevista que también aprovechó para aclarar su polémica intervención en los Globos de Oro: "Me puse esa sudadera con capucha porque no quería ponerme la puta mitad superior de un traje de Tom Ford. Me encantan los trajes de Tom Ford. Pero me sentí extraño como una mierda".

Un año muy difícil para el actor que, a pesar de sus éxitos profesionales, tiene que volver a rehacer su vida personal sin Olivia Wilde y aceptar su separación.