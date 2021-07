La rivalidad entre Tom Brusse y Alejandro Albalá es algo que ha estado patente a lo largo de todo el concurso de Supervivientes 2021. El francés se ha unido a Gianmarco Onestini contra el exmarido de Isa Pantoja; ambos lo tachan de ser un mal superviviente y de ser una persona vaga que no se encarga de colaborar con el resto de compañeros en las tareas diarias.

El último encontronazo entre Brusse y Albalá parece no haber gustado a muchos que critican las formas que el exconcursante de La isla de las tentaciones usa para dirigirse a su compañero. La bronca se desencadenó a raíz de una olla sucia, Albalá reclamaba a sus compañeros que no Gianmarco no había limpiado los utensilios para cocinar y nadie le había dicho nada, pero cuando es él quien se olvida de hacerlo todos arremeten con él.

Tom salió en defensa del italiano y se enfrentó a Albalá con comentarios como: "cuando yo hable te callas la boca". La actitud del francés fue criticada en el plató de Supervivientes: Conexión Honduras por varios tertulianos, a estas críticas se han unido este miércoles los colaboradores de El programa del verano que han calificado de injusto el trato que algunos concursantes están teniendo con Alejandro.

Los tertulianos de AR han apuntado que, en este último enfrentamiento, Tom ha tratado con desprecio a su compañero y que este comportamiento podría costarle la expulsión del concurso. "Ojo, a ver quién sale el jueves", ha comentado Joaquín Prat tras ver las imágenes de la discusión. Pepe del Real ha criticado la forma que tiene el francés de dirigirse a Albalá y ha comentado: "No querría ser uno de sus empleados, si trata así a un compañero, a ver este señor cuando sea tu jefe".

Antonio Rossi ha opinado que el exnovio de Melyssa y Sandra Pica se equivoca y ha colocado a Alejandro como uno de los posibles ganadores del concurso. "Hay una cosa que reconozco y admiro de este chico y es su pragmatismo. Es ver la vida solo con el criterio de la utilidad, es decir, en los realities lo que desgasta realmente son las discusiones y esa es la clave por la que este chico ha conseguido sobrevivir hasta ahora, pasa de discutir, pasa de todo y hace muy bien", ha añadido Alessandro Lecquio.