Notas de corte 2021: estos son los grados con las cifras más altas y los más demandados en Cataluña

El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat ha hecho públicas este miércoles las notas de corte para acceder a los grados de las universidades catalanas este 2021. En esta ocasión, la cifra indica que las carreras con notas de corte más altas continúan subiendo cada vez más. Puedes consultar la lista completa de notas aquí.

Por décimo año consecutivo, el doble grado de Física y Matemáticas se ha relvado las notas de corte más elevadas, tanto en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat de Barcelona (UB), donde los estudiantes han tenido que sacar en la selectividad más de un 13,566 en la UB o de un 13,546 en la UAB sobre 14 para acceder a ellas. El año pasado, las notas de corte para acceder a estos grados fueron de 13,528 y de 13,506, respectivamente. Se trata de un grado que oferta solamente 20 plazas en ambas universidades.

El siguiente grado con la nota más alta también corresponde al ámbito de la ciencia, y es el de Matemáticas en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con un 13,218. En este caso se ofrecen 50 plazas y la nota también ha subido con respecto al 2020, cuando se situaba en 13,202 puntos.

La cuarta nota de corte más alta es para el grado de Medicina en la UB en el campus del Hospital Clínic, con un 13,146. Para este curso hay disponibles 172 plazas y también ha incrementado ligeramente su nota con respecto al año pasado, que era de 13,135 puntos sobre 14.

Le siguen los estudios de Medicina que ofrece la Universitat Pompeu Fabra (UPF), con una nota de corte de 13,098.

La lista de las notas más altas continúa por una carrera de ciencias sociales: Estudios Internacionales de Economía y Empresa (International Business Economics) en la UPF, un grado que se hace íntegramente en inglés y que este 2021 requiere de un 13,039 sobre 14 para acceder a él.

La UB posee los grados más codiciados

Este año la Universidad de Barcelona (UB) es la que ofrece los estudios de grado con mayor demanda. Asimismo, las dos carreras más demandadas corresponden al ámbito de la salud. Esto, no obstante, no parece ser causa de la pandemia, ya que se trata de una tendencia vigente desde hace años.

El grado de Medicina en el campus Clínic de la UB sigue siendo, una vez más, la carrera a la que más estudiantes aspiran. La solicitaron como primera opción 1.764 personas, de las que solamente han entrado 172.

La segunda carrera más demandada ha sido Psicología en la UB, con 1.185 solicitudes para 480 plazas. Este grado ha obtenido una nota de corte de 9,874; superior al 9,338 del año pasado.

El tercer grado más codiciado es el de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la UB, donde más de 300 aspirantes han quedado fuera; concretamente todos los que no hayan sacado en la selectividad una nota igual o superior a un 9,646. En 2020, esta carrera tuvo una nota de corte bastante inferior: 8,848.

8 de cada 10 estudiantes consigue plaza

El 58% de los estudiantes catalanes han podido acceder a la carrera que habían puesto como primera opción en su lista de preferencias de la preinscripción universitaria. Este es un porcentaje algo inferior al del 2020, cuando era del 61%.

A quien no consigue plaza en su primera opción, el sistema le puede asignar automáticamente otro grado de los que el estudiante haya puesto en su lista de preinscripción, siempre y cuando le llegue la nota de corte. De todos los preinscritos, el 79% ha conseguido alguna plaza, mientras que cerca de un 31% no ha llegado a la nota que pide ninguna de las carreras que había elegido y no podrá matricularse en ninguna de las universidades públicas catalanas.

Este año se han preinscrito 56.529 estudiantes, una cifra superior a la del 2020, que no llegaba a los 55.000, y la cifra de personas que no podrá matricularse por no llegar a la nota es también ligeramente superior a la del año pasado.

Un dato que destaca con respecto a años anteriores es el incremento de estudiantes que han superado la prueba para entrar a la universidad de los mayores de 25 años, que han sido 834 personas; un 38,54% más que en 2020, cuando fueron 602.