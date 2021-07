Cvirus.- El nombre de sanitaris contagiats es triplica en l'últim mes fins als 128 a la Comunitat Valenciana

En concret, en aquests moments hi ha 128 sanitaris de baixa per contagi covid a la Comunitat Valenciana, segons les últimes dades disponibles del 8 de juliol, enfront dels 46 positius que havia registrats el 3 de juny.

Per categories, els facultatius contagiats han passat de 10 a 42, el personal d'infermeria de 17 a 45, el personal TCAE (Tècnic Auxiliar en Cures d'Infermeria) d'11 a 20, els zeladors d'un a set, el personal tècnic d'un a dos, el personal administratiu d'un a sis, un altre personal sanitari d'un a tres, mentre que l'altre personal no sanitari és l'únic que ha baixat de quatre a tres.

En total, els casos acumulats entre el personal sanitari de la Comunitat Valenciana des de l'inici de la pandèmia ascendeixen a 9.872 persones i s'han registrat 9.561 altes.

Per la seua banda, el personal en quarantena ha passat de 30 a 168. Per categories professionals, els facultatius en quarantena han passat de 3 a 10, el personal d'infermeria de 16 a 59, el personal TCAE (Tècnic Auxiliar en Cures d'Infermeria) de 2 a 39, els zeladors d'un a sis, el personal tècnic de zero a cinc, el personal administratiu de quatre a 14, un altre personal sanitari d'un a cinc, i un altre personal no sanitari de tres a quatre.