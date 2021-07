El Pleno aprueba un programa de búsqueda de empleo y formación para parados de Hostelería y comercio

El edil de Foro Pelayo Barcia ha defendido que habrá quien haya años sin necesidad de buscar empleo y que se queda en paro de repente y no va a saber por dónde empezar.

Al tiempo, ha incidido en que Gijón ya no es líder del crecimiento de empleo de la región y que la pandemia ha castigado especialmente al sector hostelero y de comercio. Según él, sería un método similar a lanzaderas de empleo.

Por contra, el concejal de Promoción Económica, Santos Tejón, ha tildado la propuesta de "simple, nada original y con un alto coste", a lo que ha añadido que implicaría 300.000 euros para un centenar de beneficiarios, sin que haya compromiso de contratación. A su juicio, no implica "ninguna innovación", al existir programas ya que hacen esta función. El edil ha enumerado algunos de ellos y ha cifrado en 2.527 personas mayores de 45 años como beneficiarias de estos.

Por parte de Ciudadanos, se ha incidido en que si no hay tejido empresarial, poco se va a hacer, a lo que ha visto preciso que, al tiempo de formar, se trabaje en atraer empresas. La mayoría de grupos han apoyado la iniciativa, si bien Vox ha incidido en que el problema del paro en España es "estructural y crónico", que ha atribuido a un régimen laboral "rígido". Han visto preciso, por ello, una reforma "amplia y profunda" de su sistema laboral.

AMPLIACIÓN DE CABUEÑES

El Pleno ha aprobado, por unanimidad, una proposición de Foro para instar al Gobierno regional a que se publique en no más de30 días la licitación de la primera fase de obras de la ampliación del hospital de Cabueñes, y a que se elabore un cronogramadel resto de trabajos necesarios para su culminación.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, si bien ha dicho ser consciente que la Consejería de salud se ha tenido que centrar en los últimos tiempos en combatir la pandemia, ha incidido en que esta ha remarcado aún más las necesidades de Cabueñes.

Vacunada ya la mayor parte de la población contra la COVID-19, ha considerado que toca retomar el proyecto. Según este, la excusa de la pandemia está muy bien pero cuando hay una prioridad, se hace, a lo que ha puesto de ejemplo la compra de la parcela de la ITV en Granda.

Por parte del Gobierno local, la concejala socialista Salomé Díaz, ha asegurado que la ampliación de Cabueñes será "una realidad". Ha destacado que es un proyecto impulsado por el PSOE y está "en marcha", a lo que ha citado que el Ayuntamiento ya concedió la licencia de obras y el Principado está en los últimos trámites previos a la licitación.

De hecho, ha indicado que la previsión es adjudicar la obra en el último trimestre del año. No está de acuerdo, en este caso, con fijar un plazo de 30 días para licitar las obras de la primera fase.

La concejala de Ciudadanos Mara Simal, por su lado, ha recalcado que hace ya ocho años que se anunció esta ampliación hospitalaria. Dicho esto, ha defendido un enfoque integral del presupuesto dedicado a la salud, y actuar también desde el punto de vista de la prevención que, según la edil, se ahorrará "con creces" en la atención sanitaria posterior.

Por parte de Podemos-Equo Xixón, su portavoz, Laura Tuero, ha visto preciso en la ciudad contar con un sistema público de calidad que cuente con recursos medios y humanos necesarios. Al tiempo, ha recordado la necesidad de mejora del centro de salud de Perchera y que el retraso en la ampliación de Cabueñes, pospone que se traslade este al centro de especialidades de Pumarín.

El portavoz del PP, Alberto López-Asenjo, ha opinado que el mejor tributo al esfuerzo de los sanitarios de este último año es el dotarles de medios adecuados. Ha urgido a contar con un hospital "digno" en la ciudad, si bien no ha querido olvidarse de la necesidad de reforzar la Atención Primaria.

En el caso del portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha recalcado que la COVID-19 no puede servir de excusa para no avanzar enla ampliación del hospital, proyecto que acumula "retraso sobre retraso", ha lamentado.

RESERVA DE PLAZAS JUNTO A FARMACIAS

Ha salido adelante por unanimidad, una proposición de Vox para establecer plazas de aparcamiento 'exprés' junto a farmacias, en aquellas que se solicite este servicio y en las que haya espacio para ello.

Se trata de plazas que funcionarían en horario de apertura del establecimiento o cuando está de guardia, por un tiempo de 15 minutos máximo. La edil de Vox, Laura Hurlé, ha incidido en que el coste de la iniciativa es "mínimo", ya que sería preciso solo algo de pintura y alguna señal de tráfico. Por contra, ha destacado las ventajas para los ciudadanos, que además de no exponerse a sanciones no entorpecerían el tráfico.

Hurlé ha llamado la atención sobre que los residentes en zona rural no suelen disponer de farmacias cercanas, lo que les obliga a desplazarse en coche. Y si bien ha reconocido que hay que perfilar la iniciativa, ha destacado que haya un consenso para dar el primer paso.

Por parte del Gobierno local, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, ha incidido en que cada barrio es difícil que no haya una farmacia cercana y ha señalado que muchos son quienes compran el medicamento una vez sale del centro de salud.

Ha opinado que, no obstante, puede haber situaciones más concretas en horario nocturno o cuando están cerradas las que no estén de guardia, donde estas plazas 'exprés' tengan utilidad. Ha defendido, en este caso, actuar más a demanda de la farmacia. El edil ha aclarado que zonas exprés son para gestiones rápidas en las que a partir de cierto tiempo, el minuto vale más caro.

Ciudadanos, por su parte, ha estado más a favor de que la reserva de plazas pueda hacerse en las farmacias que estén de guardiao 24 horas. Foro, en su caso, se ha preguntado sobre quién velará por el buen uso de estas plazas y cómo se perseguirá la picaresca.

El PP, incluso, ha visto conveniente que estas plazas se encuentren también junto a centros de salud, mientras que Podemos-Equo Xixón, en cambio, ha incidido en que en Gijón hay 114 farmacias, un buen número de las cuales están en zonas peatonales donde no podría llevarse a cabo la iniciativa. No obstante, al aceptarse la enmienda del PSOE para que no sea en todas, votarán a favor de la propuesta.

También ha prosperado, por unanimidad, una iniciativa de Ciudadanos para implantar en el Ayuntamiento la contabilidad analítica, tal como obliga la Ley.

En este caso, la concejala de Hacienda, Marina Pineda, ha apuntado que se trabaja ya en ello y que en octubre presentarán un cronograma. La idea es tener los indicadores de costes de los diferentes servicios y actuaciones a finales de año y empezar a implantarla de forma progresiva a partir de 2022.

NUEVOS REGLAMENTOS MUNICIPALES

La Corporación gijonesa ha dado luz verde, asimismo, a la aprobación inicial del Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, con la sola abstención de Vox, que regula, entre otras cosas, el nombramiento de calles y espacios públicos, y del Reglamento de la Asesoría Jurídica, en este último caso por unanimidad.

En el Pleno se han aprobado, por unanimidad, dos modificaciones presupuestarias, una del presupuesto del Ayuntamiento, con dos consignaciones por importe de 30.000 y 902.186 euros, y otra para la Fundación Municipal de Cultura, con una cuantía de 7.900 euros.