Las redes sociales han puesto de moda que miles de internautas se sometan a retos virales, estos desafíos pueden ser divertidas coreografías de las canciones más escuchadas, hacer bromas a familiares y amigos o probar extrañas recetas, que la mayoría de veces son poco apetecibles. Esta semana, se ha hecho famoso el vídeo de un influencer que decide probar un bocadillo de pepinillo y chocolate.

El reto consiste en coger un pepinillo grande, vaciar parte de su interior e introducir una barrita de chocolate y galleta; probar esta especie de sándwich y puntuarlo. Los colaboradores de Espejo público se han hecho eco de este desafío y han decidido hacer el experimento ellos mismos en directo. El equipo del magazine matutino ha llevado al plató un recipiente con varios pepinillos y algunas barritas de chocolate.

La presentadora, Lorena García, horrorizada ante la idea de probar el suculento manjar, se ha negado a participar en el juego. Finalmente, Óscar Castellanos, Jota Abril y Nando Escribano han sido los valientes que han accedido a probarlo. El primero parecía estar encantado tras catar el sándwich de pepinillo y ha terminado por comérselo entero; el último también ha puntuado con una buena nota media la receta y ha reconocido que "no está tan mal".

🥒🍫 @JotaAbril, @Oscar_Antena3tv y @NandoEscribano prueban el pepinillo con chocolate



Sus caras os pueden dar una pista sobre si les ha gustado o no



— Espejo Público (@EspejoPublico) July 14, 2021

No obstante, nada más probarlo, Jota Abril ha querido escupirlo y es que ha reconocido que no le gusta el pepinillo; incluso ha ironizado con la idea de tomarse un chupito de tequila para ocultar el sabor del amargo bocado. Mientras los colaboradores se atrevían a someterse al nuevo reto viral, la conducta del programa les miraba con cara de desagrado y ha bromeado con que iba a vomitar si el equipo no apartaba los pepinillos de su lado. "Me habéis dado el día", ha comentado Lorena García disgustada.