Cs exige una explicación al consejero Faci por "cargar" al CEIP con el gasto de la compra de sus aulas prefabricadas

Así lo ha manifestado el portavoz de Ciudadanos en materia educativa, Carlos Trullén, tras registrar una pregunta para su respuesta escrita, y al tener conocimiento de que el Departamento de Educación comunicó al equipo directivo del centro que no cuenta con presupuesto para instalar las nuevas aulas prefabricadas necesarias para el próximo curso.

"No es tolerable que el Gobierno de Aragón cargue al centro educativo con la compra de las aulas por no tener presupuesto, y luego, ya veremos cuándo se les devuelve el dinero y en qué condiciones", ha lamentado el diputado, al tiempo que se ha preguntado cómo el Departamento de Educación puede afirmar que no tiene dinero para las aulas prefabricadas y si es un problema exclusivo del colegio de María de Huerva.

"El Departamento vuelve a pinchar con la gestión de las aulas prefabricadas. Recordemos que el curso pasado no estuvieron listas para el comienzo de curso, y este año el señor Faci se borra literalmente de la gestión y compra de las mismas. Esto no se puede tolerar y exigimos una explicación", ha concluido diciendo Trullén.