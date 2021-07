Especialistes de Manises adverteixen que la humitat en zones costaneres pot agreujar els símptomes en xiquets al·lèrgics

"En climes càlids i humits els fongs estan molt presents al llarg de tot l'any, per açò, alguns xiquets que pateixen al·lèrgies als fongs empitjoren quan viatgen a la costa, a causa de l'elevada humitat en eixes zones", ha explicat la doctora Esther Bartoll, pediatra especialista en pneumologia del Departament de Salut de Manises.

A més, els especialistes adverteixen que la humitat en aquestes zones no es limita únicament als espais exteriors, sinó que també afecta a les llars i llocs d'interior. "Els fongs creixen en ambients exteriors, en llocs on hi ha vegetació i també en els espais foscos on s'acumula brutícia o desaprofitaments", explica.

Per açò, l'especialista del centre hospitalari aconsella que, en la mesura del possible, les llars d'estiu d'aquestes famílies siguen espais on s'eviten les zones humides, de corrents o massa fosques ja que són les circumstàncies propícies per a l'aparició dels fongs.

"Exposar les habitacions al sol el major nombre d'hores possible, revisar i evitar les humitats i goteres i fer neteges exhaustives amb productes com el lleixiu poden afavorir que els símptomes d'al·lèrgia disminuïsquen entre els més xiquets", ha precisat.

IMMUNOTERÀPIA I FÀRMACS CONTRA L'AL·LÈRGIA

A més de totes aquestes mesures per a evitar l'aparició de fongs tant en exteriors com en interiors, els experts aconsellen el tractament farmacològic i la immunoteràpia per a evitar que els símptomes es minimitzen el màxim possible.

"Els fàrmacs antihistamínics són una solució a curt termini que disminueix en gran part els símptomes a les poques hores d'haver-lo pres. No obstant açò, la immunoteràpia és un tractament a llarg termini que exigeix una constància en l'administració de les vacunes perquè siga efectiu. L'eficàcia clínica de tots dos ha sigut demostrada sempre que es realitze una indicació correcta i s'administre a dosis adequades durant un període de temps suficient", ha apuntat.