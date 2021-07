La demolición del scalextric de Bosch durará cinco meses y la reurbanización de Doctor Esquerdo arrancará en 2022

El puente que conecta Retiro con Arganzuela desaparecerá en cinco meses. La delegada de Obras ha puesto nuevas fechas al desmantelamiento del scalextric de Pacífico y a la posterior reurbanización del entorno.

"Tenemos ya los estudios previos de viabilidad y estamos redactando los proyectos de ejecución de las dos fases", ha anunciado Paloma García Romero en la comisión del ramo. La primera novedad llegará en octubre, cuando el área prevé tener listo el proyecto de demolición del puente y construcción de las nuevas rampas para, posteriormente, pasar la correspondiente supervisión y tramitación. En todo caso, las obras, tal y como prometió el alcalde en el Debate de la Ciudad del pasado junio, se iniciarán antes de que termine 2021.

Con esta primera parte de los trabajos, la que da comienzo a finales de año, se eliminará completamente el tramo entre la avenida Ciudad de Barcelona y la calle de Andalucía. También se construirá una nueva rampa para el cruce peatonal y ciclista hacia la calle Méndez Álvaro en Arganzuela.

Respecto a las obras de reurbanización del eje Doctor Esquerdo, la delegada ha anunciado que podrían comenzar en el primer trimestre de 2022 con un plazo aproximado de 12 meses. Así, la zona entre la avenida Ciudad de Barcelona y la plaza del Conde de Casal pasará a tener aceras más anchas, nuevos pasos de peatones, y un carril bici segregado bidireccional que tendrá continuidad por encima del puente hasta el distrito de Arganzuela.

Un proyecto integral que aún no está cuantificado. "Como los proyectos constructivos no están todavía concluidos, no podemos informar aún del presupuesto exacto de estas actuaciones", ha respondido García Romero al concejal de Más Madrid Francisco Pérez, quien ha llevado este asunto a la comisión. "No obstante, en cuanto se concluyan, por supuesto informaremos de su presupuesto exacto", ha concluido la delegada.

Al mismo tiempo, el área trabaja en el proyecto de demolición del puente de Vallecas, que tal y como se comprometió el alcalde, en 2023 estará listo el proyecto para eliminar el puente de la M-30 sobre la avenida de la Albufera de cara al próximo mandato. La desaparición de esta infraestructura dará lugar a varias hectáreas de zonas verdes, equipamientos deportivos y espacios estanciales de juego y paseo tan necesarios en uno de los distritos más compactos y poblados de la ciudad.