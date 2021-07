El verano es, posiblemente, la estación favorita de los más pequeños. La piscina o la playa se convierten en sus escenarios de juego y las tardes de diversión sin límite están aseguradas (¡así como las noches tranquilas en las que caen rendidos con solo tocar la cama!). Eso sí, que no falten cubos y palas, hinchables y barcas y todo tipo de juguetes no deben faltar, pues serán los encargados de ayudarles a embarcarse en aventuras inolvidables con amigos o en solitario. Pero, claro, para ello hay que hacer una inversión (¡y justo antes de las vacaciones!)… pero, ¿sabías que no tiene por qué ser elevada?

Desde 20deCompras hemos descubierto que en ToysRus están de rebajas: algunos de sus juguetes están sujetos a descuentos de hasta el 70%, por lo que el ahorro está asegurado. Los hay para todas las edades y también para todos los gustos para asegurar a mayores y pequeños que sobrevivimos a una jornada estival. ¿Echas un vistazo a nuestros tres favoritos?

Tres ofertones que no deberías dejar pasar

- Sylvanian Families - Tranvía Town. Este set es una extensión de la colección de las populares Sylvanian Families que incluye una parada y un tranvía que nos permitirá hacer un tour por la ciudad. ¿No crees que es una pieza perfecta para añadir a la zona de juegos? Ahora está al 40% de descuento.

- Dixit Odyssey. Este popular juego de mesa utiliza la creatividad, la intuición y el conocimiento de los demás para disfrutar de un juego divertido y calmado. Esta variante del juego original es apta para hasta 12 jugadores que seguro quedan maravillados con las ilustraciones de cada una de las cartas que deben inspirarnos una palabra, una frase, una canción... Ahora está con un 20% de descuento.

- Lego Minecraft. Los amantes del videojuego y de Lego no pueden desaprovechar el 30% de descuento en este kit que encantará a grandes y a pequeños. La acción se sitúa en la Granja de Lana que incluye la minifigura de Stev, dos ovejas tintadas y un bebé oveja, entre otras construcciones.

