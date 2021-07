Calviño dice que Ábalos no fue quien vetó el pacto con Podemos sobre los alquileres y rechaza fijar un precio máximo

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos no fue el responsable del veto al acuerdo sobre la contención de los precios de los alquileres en zonas tensionadas que prevé la nueva ley de vivienda.

"No creo que el ministro Ábalos fuera un obstáculo para la nueva ley de vivienda", ha afirmado en una entrevista a la Cadena Ser Calviño, quien ha añadido que "con los temas complejos no hay una varita mágica o un cambio que los resuelva".

Hay que recordar que en la negociación para impulsar una nueva ley, el PSOE ha cedido en parte a las exigencias de Unidas Podemos y se ha abierto a congelar precios en zonas especialmente tensionadas tanto para los nuevos contratos como para los inquilinos que renueven los suyos. Sin embargo, los socialistas se han negado a establecer límites de precios que rebajen los alquileres actualmente existentes.

Por otra parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital ha anunciado que el ritmo de activación de los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se ha acelerado en julio respecto al mes anterior, bajando el total de trabajadores amparados por este instrumento de los 400.000.

"El ministro Escrivá me ha dado hoy una buena noticia. Estamos por debajo de los 400.000 trabajadores en ERTE (...) Es una buenísima noticia", ha señalado.

La prioridad es la creación de empleo

Calviño ha insistido en que la reincorporación al mercado laboral de trabajadores en ERTE y la creación de empleo es una prioridad del Gobierno en este momento y que no se deben, por tanto, tomar decisiones que puedan dificultar este camino, en relación a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La vicepresidenta ha reiterado el compromiso del Gobierno con el alza del SMI para llevarlo hasta el 60% del salario medio en esta legislatura, pero ahora mismo, ha dicho, la prioridad es sacar a los trabajadores de ERTE, crear empleo e impulsar la recuperación.

Sobre la reforma laboral, ha subrayado que tiene que estar aprobada de aquí a final de año, pero no porque exista una condicionalidad respecto a la recepción de los fondos europeos, sino porque se necesitan unas "reglas claras" para crear empleo de calidad y acabar con una serie de problemas que otras reformas laborales "parciales" no han logrado resolver.

Evita calificar a Cuba de dictadura como hizo Sánchez

Por otra parte, Calviño ha evitado calificar de dictadura a Cuba porque cree que "no aporta valor añadido" y "no es productivo". La vicepresidenta sigue así la línea marcada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afirmó esta martes que Cuba "no es una democracia" pero no se refirió al régimen como dictadura.

"Creo que no es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas. Me parece que no aporta valor añadido el estar discutiendo las etiquetas. Debemos centrarnos en la sustancia", ha afirmado tras ser preguntada por su descripción del régimen cubano.

"Debemos apoyar al pueblo cubano, acompañarlo y, por supuesto, siempre defender la libertad de expresión, de manifestación democrática en libertad y rechazar todas las formas de represión en este contexto", ha finalizado.