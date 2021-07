El professorat extra pujarà un 15% el curs que ve

Els reforços de personal docent en els col·legis i instituts valencians no sols no disminuiran el pròxim curs, sinó que, a diferència del succeït amb el personal sanitari, s'incrementaran respecte al que acaba de finalitzar. D'aquesta manera, l'exercici escolar 2021/2022 comptarà en la Comunitat Valenciana amb 5.042 treballadors extra en la plantilla dels centres educatius públics i concertats, és a dir, 668 més (un augment del 15,27%) que enguany, quan la dotació extraordinària de professorat per la Covid ha aconseguit els 4.374 professionals.

A més, la Conselleria d'Educació mobilitzarà una inversió de 39,4 milions d'euros per a serveis de menjador, compra de mascaretes, neteja o digitalització, entre altres conceptes.

L'objectiu és que el pròxim exercici a les aules valencianes siga “segur, saludable i amb un 100% de presencialitat en totes les etapes i nivells”. Així ho va anunciar ahir el màxim responsable autonòmic d'Educació, Vicent Marzà, que va oferir les xifres de la planificació del pròxim curs acompanyat pel secretari autonòmic, Miguel Soler.

Marzà va asseverar que la dotació extraordinària de docents (1.992 per a Infantil i Primària i 3.050 de Secundària) “va molt més allà del que fins ara estava reclamant-se i suposa una aposta clara perquè els centres siguen una solució no sols a l'emergència sanitària, sinó també a la social”.

Per províncies, la divisió d'aquesta contractació és la següent: a Alacant la plantilla es reforçarà amb 1.752 docents; a Castelló, amb 793, i a València, amb 2.497.

39 milions d'euros propis extraordinaris

El conseller –que va subratllar que, de nou, la Valenciana és “de les primeres” comunitats a presentar el seu pla per al pròxim curs escolar– va destacar també la dotació de 39,4 milions d'euros propis extraordinaris per a garantir la seguretat en tots els centres educatius. Entre altres mesures, Miguel Soler va detallar que s'augmentarà en 6,2 milions d'euros el servei de neteja i desinfecció dels centres educatius de Secundària i Batxillerat per al pròxim curs.

Així mateix, la conselleria ha preparat l'adquisició de material de protecció i higiene per a l'exercici 2021/2022. En concret, els col·legis i instituts disposaran de quasi 15 milions de mascaretes FFP2 per al seu personal, amb una inversió de més de 6,2 milions. Sobre l'ús d'aquest element, el secretari autonòmic va puntualitzar que, “hui dia”, el protocol sanitari és el mateix que aquest curs, per la qual cosa en interior “no hi ha no debat” i en exterior l'ús, de moment, no canvia.

Soler va cridar l'atenció igualment sobre l'increment respecte al que seria un curs sense Covid quant a les despeses de funcionament dels centres i el reforç del menjador escolar, que ascendeix a “27 milions d'euros”. A més, respecte a la millora de la digitalització, “que ha vingut per a quedar-se”, va dir, s'incorporaran més de 50.000 dispositius, més de 35.000 ordinadors portàtils i 15.000 tauletes. El repartiment de part d'ells començarà a partir de demà.

Des d'Educació agraeixen a la Conselleria d'Hisenda el treball per a poder disposar dels fons i recorden que, encara que enguany no hi ha un fons extraordinari per part del ministeri, sí que s'habilitaran recursos per als programes Proa Plus, i la Comunitat Valenciana rebrà una part del fons de cooperació territorial gràcies als seus projectes en educació de 0 a 3 anys, FP i digitalització.

Els responsables de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport van reiterar també el seu agraïment a la comunitat educativa valenciana per haver demostrat que els centres “són part de la solució” i que els serveis públics “són capaços de prestar un servei inigualable”. El curs que ara s'està preparant “no serà com un prepandèmic, la pandèmia encara està ací fora, però les condicions seran millors”, va concloure el titular d'Educació.

Festius el 7 de desembre i Falles

La regidora d'Educació i presidenta del Consell Escolar Municipal de València, Maite Ibáñez, va anunciar ahir que els representants d'aquest òrgan han votat per fixar com a festius escolars el 7 de desembre i els dies 16, 17 i 18 de març (Falles). La proposta, que ha de ser ratificada per la Direcció General de Centres, dependent de la Conselleria d'Educació, proposa allargar un dia més el curs escolar, finalitzant-lo el 22 de juny en comptes del 21, per a sumar aquest quart dia festiu.