Erasmus despistats i calma en el primer toc de queda

Amb la incidència entre els joves disparada i l'aval del seu Tribunal Superior de Justícia, la Comunitat Valenciana va tornar ahir a imposar un toc de queda en 32 municipis entre la una de la matinada i les sis del matí.

L'objectiu? Evitar els botellots i els tumults nocturns en els quals no es respecten les mesures bàsiques sanitàries contra el coronavirus: mantindre una distància mínima interpersonal de metre i mig i portar posada la mascareta quan no es respecta aquesta separació, encara que a l'aire lliure no siga obligatòria, però sí que recomanada, sobretot en aquests casos.

I la resposta en eixa primera nit amb nova limitació en la mobilitat nocturna va ser positiva. Els carrers de València capital i d'altres 31 municipis de la Comunitat –aquells amb més de 5.000 habitants que presenten una incidència elevada de coronavirus– van viure, sense tot just incidents, una nit tranquil·la en la qual només uns pocs joves despistats –sobretot estudiants Erasmus que asseguraven no haver-se assabentat de les mesures decretades– van vetlar.

Amb una incidència acumulada a 14 dies de 368,49 casos per 100.000 habitants en la Comunitat, quan fa un mes tenia la més baixa d'Espanya amb menys de 40 casos, la Generalitat portava anunciant en les últimes setmanes que serien necessàries noves mesures per a detindre aquesta cinquena ona de contagis –1.553 en el registre d'ahir, quasi la meitat que el dilluns– i el lent i constant augment d'hospitalitzacions –367, 48 en l'UCI–. La IA en la franja de 20 a 29 anys és de 1.158,8 casos i en la de 12 a 19 anys, de 859,7 casos.

D'aquesta manera, la mesura sol·licitada el divendres pel Consell, va quedar avalada el dilluns al migdia pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) i va entrar en vigor a la vesprada amb la seua publicació urgent en el Diari Oficial de la Generalitat.

Eixa aplicació expressa d'una mesura que havia estat vigent en tota la regió entre el 25 d'octubre de 2020 i el 8 de juny, va començar en una típica nit de dilluns de juliol a València, que havia viscut una jornada asfixiant a quasi 40 graus: ciutat quasi buida i només amb treballadors nocturns, taxis i grups de joves amb ganes de estar al carrer.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va realitzar ahir un balanç “molt positiu” de la primera nit de toc de queda i va indicar que es van produir incidents “mínims”, amb 8 denúncies en el conjunt dels 32 pobles i ciutats afectades (a la província de València, també Gandia, Paterna, Mislata, Aldaia, Burjassot, Xirivella i Alaquàs).

“La resposta de la ciutadania ha sigut com ha sigut durant tot aquest temps, d'una altíssima responsabilitat, per la qual cosa la immensa majoria de la ciutadania comprén que estem en una situació difícil i que hem d'intentar parar aquesta nova ona, perquè això serà definitiu també per a anar avançant en la superació de la pandèmia i que tinguem un mes d'agost tan bo com siga possible”, va dir.

Només entorn de la una de la matinada, en la cèntrica plaça de l'Ajuntament de València es congregaven joves espanyols i estrangers. Alguns d'ells eren del programa Erasmus i confessaven a Efe-TV que no s'havien assabentat que entrava en vigor de nou el toc de queda; uns van optar per recollir-se i altres, per aprofitar l'absència de patrulles policials.

Un jove assenyalava que s'havia assabentat de la mesura restrictiva “per Instagram” i se n’anava “corrent” a casa, i un altre que acabava d'eixir de treballar lamentava haver-se informat d'ella “per Twitter”, després de la qual cosa criticava que no s'haja fet més difusió de la mateixa per altres canals informatius.

Previsiblement hi haurà un major desplegament policial a partir de les pròximes nits per a fer complir eixa mesura. Perquè “en aquests moments els joves són els que estan més afectats, perquè encara no hem arribat a la seua vacunació, i han de ser ells i tot el conjunt de la població absolutament responsables i hem de treballar amb la màxima cautela”, va declarar Puig, i va afegir: “Es pot fer oci, però en condicions de seguretat, i es pot anar als espais naturals i tindre una relació amb els altres, però sempre amb mascareta i distància”.

No obstant això, el toc de queda es completa en la Comunitat amb altres noves restriccions, entre elles el tancament de l'oci nocturn i l'avançament en mitja hora, a les 00.30 h, de l'horari de tancament de bars i restaurants. A més, es prohibeix vendre alcohol a partir de les 20.00 hores, fer “botellot” és ja una falta greu amb sancions d'entre 601 i 30.000 euros i es limita a 10 les persones que es poden reunir en espais d'ús privat i també d'ús públic, tant tancats com a l'aire lliure, llevat que es reunisquen convivents o persones de dos nuclis de convivència.