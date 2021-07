El programa Moves III contempla subvenciones para particulares de hasta 7.000 euros para compra de vehículos eléctricos

Moves III, que sustituye a su predecesor Moves II, cuenta con una dotación inicial ampliable de 16,4 millones, de los que 9 millones están dirigidos a vehículos eléctricos y 7,4 millones a infraestructura de recarga.

En un comunicado, el EVE ha destacado el aumento "sustancial" en la cuantía que percibirá la ciudadanía por la compra de vehículos de motorización eléctrica, tanto vehículos eléctricos enchufables como de pila de combustible.

La ayuda diferirá si el solicitante es un particular o una empresa, y el achatarramiento no será obligatorio pero estará premiado con una mayor ayuda. A modo de ejemplo, ha apuntado que un particular o autónomo podrá percibir 4.500 euros de ayuda por la compra de un vehículo eléctrico, que se verá aumentada hasta los 7.000 euros si achatarra su vehículo antiguo. Las empresas cuentan con diferentes ayudas según su tamaño y también verán incrementada la dotación en caso de achatarramiento.

Además, el Moves III prevé en sus bases el incremento de hasta un 10% adicional de las cuantías establecidas para aquellas personas solicitantes que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos: ser personas con discapacidad por movilidad reducida y necesitar de adaptación en el vehículo; por estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes o por uso de taxi o de Servicios de Vehículos con Conductor.

Los vehículos susceptibles de recibir ayuda son los enmarcados en las categorías de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible. Entre ellos los turismos (M1), furgonetas ligeras (N1), cuadriciclos ligeros (L6e) y los pesados (L7e), así como motocicletas eléctricas con potencia igual o superior a 3 kW. También se subvencionan vehículos eléctricos de demostración con hasta nueve meses de antigüedad.

Asimismo, la instalación de puntos de recarga de acceso público y privado podrá recibir ayuda de hasta el 80% del coste elegible en el caso de estar ubicada en municipios de menos de 5.000 habitantes.

La dotación inicial de este nuevo programa de ayudas asciende a 16.378.574 euros, que podrá verse ampliada en caso de agotamiento, y se distribuye en 9 millones para la adquisición de vehículos y 7,4 millones para la implantación de infraestructura de recarga.

Las solicitudes podrán tramitarse en la página web del Ente Vasco de la Energía a partir del 28 de septiembre hasta la fecha del fin de programa prevista para el 31 de diciembre de 2023, y las actuaciones subvencionables dependerán del tipo de solicitante y la fecha de ejecución.

En concreto, para autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios y entidades públicas que no ejerzan actividades económicas, las actuaciones serán subvencionables si se han realizado a partir del 10 de abril de 2021.

En el caso de empresas y entidades públicas que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, las actuaciones deberán ejecutarse tras haber realizado el registro de la solicitud de ayuda.