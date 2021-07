El antiguo administrador de la productora de José Luis Moreno habla sobre el papel de Santiago Segura en el 'caso Títere'

Una vez más, Todo es verdad modificó su parrilla para estar lo más "pegado a la actualidad" posible y dedicó gran parte de su tercera entrega a hablar de la situación en Cuba y de Dina Stars, la youtuber que fue detenida mientras era entrevistada por Marta Flich.

Sin embargo, después, y tal y como estaba anunciado, el formato puso el foco en José Luis Moreno. Para ello, contó con una entrevista principal a Raúl, que fue administrador de la productora de José Luis Moreno. Este fue el primer testigo hasta la fecha en desvelar su nombre real, aunque prefirió no mostrar el rostro por su familia.

Según contó, le parecía que José Luis Moreno "no pagaba a casi nadie", aunque él no viera prácticamente nada raro durante el año que trabajó con él. Entre otras cuestiones, explicó que José Luis Moreno recurrió a Santiago Segura para conseguir el contrato con Televisión española, aunque reconoció no haber estado presente en reuniones entre ellos.

Además, especificó que el propio Moreno no podía poner cosas a su nombre por sus problemas con Hacienda. La relación entre Raúl y Moreno comenzó cuando el testaferro Antonio Aguilera (antes conocido como Miguel) le propuso el proyecto de realizar una serie, Aquí mando yo… y punto com.

Esta se sufragó pidiendo préstamos a bancos que no se devolvieron. Según contó, José Luis Moreno decidió frenar la producción de la ficción sin avisar a nadie, ni siquiera al administrador, hasta dos meses después. Respecto a Segura, Raúl recordó que fue un recurso para venderle el proyecto a TVE, pues la productora de Raúl no tenia suficiente caché y Moreno no podía firmar.

La administradora de Amiguetes Enterteinment, productora de cine y televisión creada por Santiago Segura y Juan Dakas, desmintió esas informaciones por teléfono, aunque Raúl se mantuvo en sus trece y aseguró que Segura firmó con contrato, aunque no sabe si llegó a percibir dinero de Moreno: "Mi misión fue organizar la empresa y construir el plató, yo no tenía deudas", especificó Raúl.