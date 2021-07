Santiago Segura se 'indigna' en 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra': "Menos cachondeo, por favor"

Santiago Segura y Leo Harlem se vieron las caras este martes en una de las pruebas más famosas de Pasapalabra, La Pista Musical, donde el actor y director se 'indignó' con una de las pistas que les proporcionó Roberto Leal.

"Esta canción la hemos escuchado todos y su año fue 2001. Por cinco segundos... música", comentó Leal. Antes de que comenzara a sonar la música, Harlem apretó el pulsador, perdiendo el turno, pero Segura no supo de qué tema se trataba.

Entonces pasaron a la siguiente pista: "Un verso de la canción: Todas las miradas van hacia su pelo", señaló el presentador entre risas, provocando el 'enfado' de Segura: "Menos cachondeo, por favor", mientras que Leal admitió que "no era un chiste".

Santiago Segura y Leo Harlem, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Las carcajadas se extendieron por todo el plató entre invitados, concursantes y público presente en las gradas: "¡Me has mirado a mí!", exclamó el actor y director. Harlem había sido el primero en apretar el pulsador, pero no supo responder.

"Santiago, rebote para ti", le indicó el conductor del programa. "Si ya me he rebotado cuando la has dicho la primera vez. Tengo mucha rabia contenida por mi alopecia, pero no sé la respuesta", señaló el invitado.

Leal pasó a la siguiente pista, unos segundos más de la canción que tenían que adivinar. En esta ocasión, fue Segura el primero en apretar el pulsador, pero comentó que "en el año 2001 estaba a otros temas, no me suena a nada".

En el rebote, el cómico tampoco adivinó el tema, por lo que el presentador les dijo el nombre de la canción con otras palabras: "El título original son cuatro palabras y yo os voy a decir seis: Y mientras más piso el acelerador".

Harlem fue el que se atrevió darle en primer lugar al pulsador y cantó: "Cuanto más acelero, más calentito me pongo... Es el hijo del Fary, Javi Cantero", acertando la respuesta y logrando dos segundos para su concursante del día, Marco Antonio.