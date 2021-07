María deja sin palabras a su cita en 'First dates': "Me casé con mi marido 21 horas antes de que muriese"

La historia de María este martes en First dates dejó sin poder articular palabra a su cita, Jordi, y a los espectadores del programa de Cuatro, a los que sorprendió cuando contó lo sucedido con su marido.

El barcelonés fue el primero en llegar al local: "Hoy en día, veo más nobleza en los animales que en las personas porque cada vez tenemos más maldad, malas intenciones, mala leche...".

Le comentó a Lidia Torrent que "llevo un montón de tiempo solo, dos o tres intentos en 18 años, antes tuve una relación de 12 años donde tuve dos hijos. Este programa es mi última oportunidad al amor, si no, me rindo del todo".

Lidia Torrent y Jordi, en 'First dates'. MEDIASET

A continuación llegó María: "Estoy buscando a un hombre que sepa que en la vida se pueden vivir muchas, una te puede salir mal, pero mañana otra te puede salir bien, que no hay que perder la esperanza".

"Pensaba que no era mi cita, que no podía ser para mí porque era muy maja", admitió Jordi nada más ver a la pastelera. Ambos empezaron a conocerse en la barra del restaurante, mirándose fijamente a los ojos y sonriendo.

Ya en la mesa, durante la cena, los dos hablaron de sus anteriores relaciones, pero la gallega dejó sin palabras a su cita cuando recordó lo que me pasó a su marido: "Me he casado dos veces, cuando no fluye, no fluye como me pasó con mi última pareja".

"Es verdad que acababa de salir de una relación en la que murió mi marido de un cáncer en mis brazos. Quedé muy marcada en ese aspecto", recordó María. "Nos casamos 21 horas antes de morirse, aunque llevábamos conviviendo años".

Continuó recordando que "era su ilusión y, aun sabiendo lo que iba a pasar, me casé con él. El día que salíamos del juzgado me cogió de la mano, malito como estaba, y me dijo que ya le podía llevar al hospital".

"Fue como diciéndome que ya se podía morir, y las 21 horas lo hizo", comentó la gallega. "Pobrecito", fue lo único que pudo decir Jordi tras escucharla. "Fueron 9 meses de cáncer, se murió en enero de 2017, tenía 45 años y se murió feliz", señaló la pastelera.

"Me ha dejado tanta fuerza tanto física como moral, como espiritual... Es como si lo llevase dentro, se murió en mis brazos, pero se metió dentro de mí", rememoró durante la velada.

Al final, María admitió muy convencida que "por supuesto que tendría una segunda cita con Jordi". El barcelonés, entre risas, afirmó que "cualquiera dice que no ahora. Sí que volvería a quedar porque es una tía cojonuda".