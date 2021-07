Jorge, en 'First dates': "En la cama soy un toro y al día lo puedo hacer dos o tres veces"

Para muchos comensales de First dates, el sexo es una condición muy importante en su vida y una condición indispensable que le piden a su cita en el programa de Cuatro, como le pasó este martes a Paula con Jorge.

"Me gusta el número cuatro y me gustaría tener cuatro hijos, me gusta echar cuatro polvos al día o masturbarme cuatro veces al día si no hago el acto sexual", afirmó la cordobesa.

Carlos Sobera quiso saber un poco más sobre su vida amorosa: "Ha sido regular porque los chicos con los que he dado no han sido compatibles conmigo, estoy buscando a alguien que me llene en todos los sentidos", respondió Paula.

"Lo que más valoro en una pareja es el sexo y que sea activo sexualmente. Es lo más importante para mí, más que cualquier otra cosa. Busco a un hombre que le encante el sexo como a mí", añadió.

Su cita fue Jorge: "Soy un chaval caliente, con buena vibra, que va a por todas. Busco a una mujer que me respete, que me dé la tranquilidad que quiero y, sobre todo, que sea tan caliente como yo en la cama".

Nada más ver a su cita, el extremeño exclamó: "¡Me ha parecido un hada madrina!". Y añadió ente risas que a la cordobesa "solo le faltaba la varita mágica, pero esa la tengo yo porque soy un mago".

Ambos destacaron su gusto por los tatuajes e, incluso, que tenían algunos parecidos, pero Paula le dejó claro que "mi primer requisito en un chico es que sea activo sexualmente".

Jorge respondió que "en la cama soy un toro, al día lo puedo llegar a hacer dos o tres veces...". La cordobesa se quedó pensativa y le contestó: "Está bien, aunque mi mínimo es cuatro o cinco veces".

Nadie duda que entre Paula y Jorge puede haber fuego... ¡y mucho! 🔥 #FirstDates13J

En la cena, ambos dieron muestras de su complicidad, que se vio ratificada cuando Matías Roure les hizo levantarse para bailar el tema Vida de rico de Camilo, donde los dos comensales dieron rienda suelta a su pasión y terminaron besándose en medio del restaurante.

"Me pone muy caliente, tan ardiendo que me hace soltar a la bestia que llevo dentro", reconoció el extremeño tras el baile. Paula, por su parte, destacó que "cuando bailamos le noté un bulto...".

Ha quedado claro: Ya sabemos lo que Paula y Jorge se dirán en la decisión final. ¿A que sí? 😅🔥 #FirstDates13J

El postre se lo tomaron en el privado, donde siguieron besándose, olvidándose por completo de las cámaras: "Estoy más caliente que las fiestas de mi pueblo. El toro extremeño está gustando", reconoció Jorge.

Como no podía ser de otra manera, ambos quisieron tener una segunda cita juntos: "Vámonos al hotel que ya no aguanto", fue lo último que dijo Paula antes de irse con Jorge de la mano.