Yotuel se pronuncia en 'Todo es verdad' sobre la detención de Dina Stars: "Las mujeres están liderando esta revolución"

Este martes, Cuatro emitió Todo es verdad, el formato de investigación presentado por Risto Mejide y Marta Flich. El programa centró una parte de su contenido en Dina Stars, la youtuber que fue detenida mientras Flich le realizaba una entrevista en Todo es mentira.

"Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos", dijo la joven antes de marcharse. Justo antes, compartía con Marta Flich y Yotuel Romero sus experiencias desde Cuba, que se enmarca en un clima de tensión y protestas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Más tarde, Romero intervino en Todo es verdad para comentar ese momento. El cantante dijo que había sido muy doloroso para él, y que le había impactado comprobar que la youtuber coincide en edad con su hijo, que tiene 21 años. Además, hizo énfasis en que las protestas estaban siendo capitaneadas por mujeres.

"Al principio, se me llenó el corazón de alegría al escuchar hablar a Dina. Las mujeres como ella están siendo las protagonistas de esta revolución, soy un fanático de ellas, ole los cojones de las mujeres cubanas", comenzó.

Después, valoró la labor divulgativa y la entereza de la youtuber: "Yo soy un cero a la izquierda, es ella la que esta viviendo alli. Me impresionó que, cuando se fue, su amiga se puso y continuó denunciando la dictadura". Yotuel también destacó la labor de la prensa independiente como herramienta imprescindible para una sociedad libre, y aseguró que se habían inventado todo tipo de historias para perjudicar su imagen por sus denuncias.

El también actor se preguntó dónde quedaba la humanidad, y expresó que una de las cosas que más le dolía es que, desde las instituciones cubanas, se promoviera la rivalidad entre personas de ideologías distintas. "Nos están haciendo chocar cubanos contra cubanos, hay una parte de mi familia que no me habla. Sin embargo, en España, yo voto a un partido, Beatriz a otro y mi hijo a otro; y comemos juntos y no pasa nada", recordó.