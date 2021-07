Tu horóscopo diario: miércoles 14 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 14 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Asumes que ciertas cosas ya no son como eran, pero eso no significa nada negativo, si sabes convertirlo en una oportunidad para empezar de nuevo en algunos sentidos. Si quieres, puedes hacerlo. Es cuestión de que dejes lastres emocionales.

Tauro

Vuelves a cierta rutina laboral, que te provoca contradicciones, y además, tendrás que tener cuidado porque descubrirás algunos cambios que no te favorecen precisamente. Mucha cautela en tus movimientos. Antes de nada, observa.

Géminis

Vas a tener claro que antes de encarar la recta final de un proyecto personal o de una prueba que no es fácil, necesitas que te de un poco el aire y refrescar la mente.

Ahora puedes hacer planes sobre eso. Una escapada corta, pero interesante, favorece tu energía.

Cáncer

Todo lo que hoy pongas en marcha o intentes resolver va a salir muy bien e incluso se aceleran temas del pasado que aún quedaban pendientes. Todo eso te va a llevar a conseguir más tranquilidad y alegría. Tu paciencia se ve recompensada.

Leo

No siembres hoy ninguna clase de dudas en una persona con la que compartes un espacio común, ya sea en la vivienda o en el trabajo. Ten cuidado con no enrarecer las relaciones, no es positivo para ti. Si no te gusta algo, dilo con sinceridad y pausadamente.

Virgo

Cierta rebeldía puede ser natural, ya que hay cosas que quieres cambiar, pero debes actuar con inteligencia para que tus objetivos se cumplan. Elabora una estrategia para llegar a eso que pretendes y no desveles tanto tus intenciones a las primeras de cambio.

Libra

Debes delegar más y relajarte un poco en todo lo que significan tus responsabilidades. Está muy bien que te lo tomes todo tan en serio, pero piensa que exagerar y generarte tensiones, no es positivo. Los demás se sentirán también mejor.

Escorpio

Si ves que algo que tu haces habitualmente molesta a alguien, deberás replantearte cambiar esa costumbre. No será tan difícil y además te sentirás muy bien por contribuir a que todo fluya en calma. Pequeños gestos pueden ser grandes ayudas.

Sagitario

Tus pensamientos volarán hoy hacia alguien que aprecias mucho y que está pasando un mal momento. Ese abrazo imaginario que le das es algo muy valioso, debes decírselo para que pueda sentirlo y apreciarlo. Le ayudará mucho.

Capricornio

Andas un poco liado en los temas profesionales y eso te tiene de mal humor. Debes tomar una decisión al respecto no tardando mucho. Lo mejor es que pidas opinión a la gente de tu confianza. La mirada de los demás puede ser muy constructiva.

Acuario

Hay un cierto retraso en un tema económico o en un proyecto en el que habías puesto muchas expectativas, pero se ralentiza porque una persona implicada no da garantías o no cede en sus peticiones. Gestiona este asunto con la mayor frialdad posible.

Piscis

Si te sientes vulnerable, o en baja forma hoy, no te empeñes en ponerte una tarea difícil. Quizá sea el momento de cogerte una tarde sin hacer nada, será el momento perfecto de reponer fuerzas y regenerarte interiormente. Déjate llevar por la pereza.