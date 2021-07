Extremadura descarta "de momento" implantar restricciones en el ocio nocturno o en la hostelería

"Y con las cifras de incidencia al mismo tiempo y con la positividad que parece que va bajando en la comunidad autónoma, en este momento descarto que haya que tomar alguna medida de carácter general en el sentido que la ha tomado Valencia, o en el sentido que la ha tomado Cataluña", ha reconocido Vergeles, que ha agregado también aquellas decisiones "en el sentido que la han tomado desgraciadamente o la han tenido que tomar otras comunidades autónomas".

Sin embargo, "esto no significa que pasado mañana no esté diciendo otra cosa", ha advertido el consejero extremeño, que ha comentado que "siempre" pone el mismo ejemplo, dado que salió un día diciendo a las 8,00 horas que se mantenía la educación presencial y a las 15,00 horas la estaba suspendiendo, porque "esto es el coronavirus, que solo se puede decir de momento".

Así y preguntado por los periodistas en una rueda de prensa en Badajoz por el hecho de que otras comunidades sí están adoptando este tipo de medidas, Vergeles ha explicado que "desgraciadamente" la situación de la pandemia ha sido "muy distinta" a lo largo de todo el desarrollo de la misma, y que "hay que trabajar" y "ser constantes", como ha hecho el Servicio Extremeño de Salud, la Consejería de Sanidad y la Junta de Extremadura.

"Nosotros creemos que estamos tomando las decisiones de cierres perimetrales que tenemos que tomar en este momento, la que nos dicen los técnicos de Salud Pública, si la incidencia sube en las cifras en lo que lo están haciendo desgraciadamente en otras comunidades autónomas o tenemos tan claro que se debe a una determinada vía de contagio", ha resaltado, tendrían que poner en marcha "otras medidas".

Unas medidas que, "en cuanto vulnerasen cualquiera de los derechos", "habría que someterlas primero a ratificación judicial", y sobre lo cual ha incidido en que "tendrían que estar muy bien argumentadas epidemiológicamente para llevarlas a cabo".

DATOS EN EXTREMADURA

En su intervención, el consejero de Sanidad ha detallado que, además de la situación de la ciudad de Badajoz, "preocupa" Zafra, Montijo, Trujillo, Valverde de Leganés, Villafranca de los Barros, Salvatierra de los Barros y Plasencia, más las poblaciones que están perimetradas que "van evolucionando correctamente".

No obstante y de cara al Consejo de Gobierno de este miércoles no ha podido detallar si llevará el cierre perimetral de alguna localidad en una región en la que este martes subirá "un pelín más" la incidencia aunque "no" al ritmo de estos días pasados, y "es posible" que se sitúe alrededor de los 296 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada a los 14 días y en torno a 172 y 173 a los siete días, lo que supone una razón de tasa de 0,58 "más baja que los días previos".

"Y ya lleva varios días el crecimiento a los siete días del virus bajando, y el crecimiento potencial también bajando, lo cual nos da cierta esperanza de que estemos llegando al pico de incidencia en esta cómo se llame, si es quinta ola aceptamos el término de quinta ola", ha resaltado el titular extremeño de Sanidad, que ha planteado, como dijo en la ola de principios de este año, que es "muy importante bajar la incidencia de golpe" porque eso genera "menos problemas para la salud de la población" y hay menos casos graves.

Los ingresados, ha puntualizado, "no han subido mucho" y "deben estar igual que ayer", aunque "desgraciadamente" este martes se tiene que lamentar el fallecimiento de una persona de 61 años, según el consejero, que detalla en relación a las variantes de la Covid que la variante Delta ronda el 14 por ciento y el resto la ocupa la Alfa, según datos del Ministerio.