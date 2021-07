Declarat un incendi a Montcada que obliga a activar la situació 1 del Pla Especial

El nivell 1 d'alerta del PEIF es decreta quan una situació d'emergència provocada per un o diversos incendis forestals pot afectar greument a béns forestals o afectar lleument a la població i béns de naturalesa no forestal, per a l'extinció de la qual pot ser necessari incorporar mitjans extraordinaris.

Segons ha informat el 112, fins al lloc s'han mobilitzat dos dotacions del Consorci Provincial de Bombers, una unitat de bombers forestals i un helicòpter amb unitat helitransportada de la Generalitat, al costat de dos avions i l'helicòpter V-0 de coordinació.