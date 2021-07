Els treballadors de la Ribera demanen a Puig que resolga el conflicte del conveni per "la incapacitat" de Sanitat

Els delegats del Comité en la seua protesta han sigut rebuts per dos representants de la Conselleria de Sanitat, i un representant de Presidència, que s'han compromès a convocar al Comité abans de finalitzar el mes i reprendre la negociació del Conveni. Per la seua banda, el Comité ha anunciat que les mesures de pressió no cessaran fins que s'atenguen les legítimes reivindicacions del personal laboral de la Ribera.

Sobre aquest tema, han insistit que després de 30 mesos de "suposada negociació" del conveni aquesta situació està generant "greuges i conflictes entre el personal en la gestió del dia a dia, sempre eixint perjudicat el personal subrogat de la Ribera" perquè "no és presentable que seguim amb unes regles del joc que es van pactar amb una empresa privada l'any 2016".

Per açò, recalquen que és "una assignatura pendent" de l'equip de Barceló "homogeneïtzar les condicions de treball dels laborals de la Ribera amb la de la resta del personal depenent de la Concelleria de Sanitat".

En la reunió, a més de la situació actual de la negociació del Conveni, també s'han tractat altres temes com l'impacte de la cinquena onada de Covid-19 sobre el dia a dia en atenció primària, i que preveiem que també incidirà també a l'Hospital.

Així mateix, han abordat "la falta de comunicació" del pla de vacances. Sobre aquest tema, han mostrat la seua preocupació perquè treballadors es contagien de covid, i hagen d'agafar la baixa mèdica, amb el que açò "comporta de perduda de retribucions, i que aquest Comité ha denunciat sistemàticament".