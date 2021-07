La incidencia de los jóvenes roza ya los 1.500 casos por cien mil habitantes: se ha duplicado en apenas una semana

La quinta ola de coronavirus sigue sin tocar techo y mantiene a España en nivel de riesgo extremo por su incidencia a 14 días, que ha alcanzado los 436 casos por 100.000 habitantes este martes. Cifras que se disparan acusadamente si se tiene en cuenta la transmisión entre los más jóvenes, protagonistas de esta ola y cuyas cifras se han duplicado en cuestión de semanas.

"Estamos observando dos curvas de contagios", ha señalado este martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Según ha destacado, la tendencia varía considerablemente si se tienen en cuenta dos grupos de población: los mayores de 40 años y, por tanto, más ampliamente vacunados, y los menores de esa edad, cuya mayoría todavía no se ha inmunizado o le falta todavía completar la pauta.

Concretamente, y según el último informe de Sanidad, el grupo etario con mayor incidencia es el de los veinteañeros (de 20 a 29 años), cerca de llegar a los 1.500 casos por 100.000 habitantes a 14 días, tras los 1.421,40 positivos registrados este martes. Una tendencia al alza que se mantiene de momento y a la cual se espera combatir con la campaña de vacunación hacia los más jóvenes, que muchas comunidades ya han acelerado con este propósito.

Y es que la curva en este grupo es completamente vertical si se tienen en cuenta solo las dos últimas semanas. Hace apenas 14 días, el pasado 29 de junio, marcaba los 251,06 casos, aunque ya se empezaba a avistar un crecimiento en algunas comunidades, como Cantabria, que notificó una incidencia en personas de 20-29 años de 637,56 casos por 100.000 habitantes.

Incidencia entre los jóvenes SANIDAD

Considerable es también el crecimiento de casos respecto a la semana pasada, casi triplicándose en apenas siete días. A 6 de julio, el ministerio de Sanidad registró una incidencia acumulada a 14 días entre los veinteañeros de 717,46 casos por 100.000 habitantes. Entonces más comunidades alertaban también por su transmisión entre este grupo de edad, superándose el umbral de los 1.000 casos en cuatro territorios: 1.782,9 en Cataluña; 1.574,1 en Cantabria; 1.267,7 en Castilla y León; y 1.027,6 en Asturias.

De la mano de ese incremento en jóvenes de entre 20 y 29 años ha ido el de los adolescentes de 12 a 19. Este martes se registró una incidencia de 1.183,56 casos en ese grupo de edad, lo que supone un dato cuatro veces mayor a la de hace dos semanas. Según el departamento de Carolina Darias, el 29 de junio apenas se superaban los 245 casos de incidencia (243,4) en este grupo etario. Una semana después, el 6 de julio, la cifra se disparaba hasta los 652,5 casos por 100.000 habitantes.

De momento no incide en la hospitalización

Desde el Gobierno piden prudencia y responsabilidad a los jóvenes y recuerdan que, aunque las probabilidades de sufrir una evolución grave por la enfermedad (terminar en el hospital, en la UCI o fallecer) son considerablemente bajas en comparación con los más mayores, es algo que puede suceder. "Esperemos que este enorme impacto en la transmisión entre los grupos no vacunados no tenga también impacto en la letalidad, pero no sería descartable", advirtió este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, indicando que pueden perder la vida "personas de 20, 25 o 30 años" por el virus.

Más recientemente, Darias ha explicado que la presión asistencial está siendo mucho menor que en olas anteriores. "Con toda la prudencia, hasta ahora no ha incidido en la hospitalización", ha sostenido, en referencia a los jóvenes de entre 12 y 29 años. Aun así, la ministra de Sanidad sigue subrayando la importancia de la vacunación para frenar el impacto de los contagios de estos grupos de edad en las tasas de hospitalización, de ocupación de UCI y en la letalidad.

La previsión es que siga subiendo, o así lo indicó Simón, que reconoció que la incidencia general podría superar los 400 casos en "un par de días", cuando espera llegar al pico de la ola.