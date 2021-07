El CVJ i Jovesord firmen un acord per a garantir la integració de la joventut sorda

L'acord, que tindrà una durada d'un any, té com a objectiu promoure entre la joventut el respecte a la diversitat, l'ús de la llengua de signes i de les ferramentes adequades per a la participació efectiva de les persones joves sordes en la societat, així com fomentar l'associacionisme com a ferramenta d'intervenció social i per a aconseguir millores en la qualitat de vida de les persones joves, segons ha informat el CVJ en un comunicat.

"Aquest acord representa un pas molt important per a fer del CVJ un espai inclusiu per a tota la joventut i representar les diferents realitats que conviuen dins del col·lectiu jove", ha afirmat la responsable del bloc d'Acció Social, Sonia Gil.

Des de Jovesord CV han assegurat que la línia de col·laboració existent entre el CVJ i el col·lectiu de joves sords en el territori valencià "és molt important per a aconseguir l'accessibilitat real de les persones sordes joves, el foment de la seua participació i de l'associacionisme juvenil".

Aquest conveni és el resultat del treball que Jovesord, la comissió jove de la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana, i el CVJ porten realitzant en els últims anys amb la finalitat última de millorar la inclusió i la participació de les persones joves sordes.

"Volem millorar la qualitat de vida de la joventut i construir una societat respectuosa amb la diversitat i, per a aconseguir-ho, l'associacionisme i la col·laboració entre entitats són ferramentes fonamentals", ha afegit Gil.

Entre les activitats contemplades en el marc del conveni figuren la participació en projectes i programes de manera bilateral o multilateral, la cooperació en programes de formació i de l'estudi de la realitat social i associativa o l'assessorament mutu en qüestions relacionades amb l'activitat de les dos entitats.