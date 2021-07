CSIF exigeix a Sanitat que reforce la prevenció de riscos davant l'"estrés i esgotament" dels professionals

CSIF ha explicat que únicament existeixen 13 unitats perifèriques per a atendre els 24 departaments de salut (cinc a Alacant, sis a València, una a Castelló i una altra que cobreix Sagunt-La Plana), per la qual cosa ha reclamat que s'incremente el nombre i hi haja "com a mínim una per departament", ha indicat en un comunicat.

El sindicat ha incidit que a "l'escassetat d'unitats se sumen les nombroses baixes i vacants d'especialistes en prevenció per cobrir en les unitats existents".

Referent a açò, ha apuntat que a la Comunitat Valenciana desenvolupen la seua tasca 19 metges del treball, 19 infermers de la mateixa especialitat, 11 tècnics en higiene, 12 en seguretat i 12 en ergonomia". "En cap de les categories arriben a un especialista per departament", ha lamentat.

CSIF considera "especialment preocupant", i així ho ha transmès a Conselleria en la reunió d'aquest dimarts, "aquesta manca de personal de prevenció davant la situació d'estrés i esgotament que pateixen els professionals sanitaris en l'actual conjuntura, que incrementa el risc en el seu entorn laboral".